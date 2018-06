Anziano ruba portafoglio a coetaneo sul treno della Circum | preso

Rubano la sedia a rotelle ad un Anziano disabile e la lanciano in una scarpata : Hanno rubato la sedia a rotelle ad un anziano disabile per poi lanciarla in una scarpata, distruggendola. E' successo a Moneglia, nel levante genovese, dove ieri pomeriggio i carabinieri hanno rintracciato e...

Ruba la pensione ad un Anziano a Cava - denunciato 44enne : è caccia al complice : Approfondimenti Truffa dello specchietto ad un anziano: arrestato un salernitano a Roma 20 dicembre 2017 Un pregiudicato di 44 anni , originario di della provincia di Napoli, C.G l e sue iniziali, è ...

Lecce. Kelecni Onyeme aggredisce un Anziano per rubargli la bici : Gravissimo ed inquietante quanto avvenuto a Lecce. Kelecni Onyeme, nigeriano di 19 anni, è stato arrestato dalla Polizia dopo avere

Reggio Emilia - Anziano derubato in strada da una giovane donna : La donna, probabilmente di origine rom, ha abbracciato l'anziano rubandogli il portamonete in via Gonzaga. Indaga la polizia

Vercelli : derubarono Anziano - condannati i badanti : Cinque condanne e due assoluzioni: si è chiuso con questa sentenza il processo ai due badanti, e alle altre cinque persone , parenti, conoscenti e un medico, quest'ultimo accusato da ultimo di ...

Chester - il romeno che picchia un Anziano per rubargli i soldi : Tentato omicidio e rapina. Sono queste le accuse per Chester Caldararu, il 29enne romeno, che sabato mattina ha aggredito un anziano davanti al portone del palazzo in cui abita, in via Valtorta, alla periferia Nord est di Milano (guarda il video). Il delinquente, che ha una sfilza di precedenti penali per reati violenti, è stato braccato dalle forze dell'ordine qualche ora dopo la vile aggressione, grazie ad una sovrapposizione fra le immagini ...

Dottoressa dell'Asl rubava a casa di un Anziano malato a Torino : incastrata dai video dei carabinieri : incastrata dai video. I carabinieri di Torino hanno arrestato per furto aggravato un medico di base 61enne bloccata subito dopo aver rubato 115 euro a casa di un paziente di 85 anni, dove...

