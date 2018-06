ANTICIPAZIONI Una Vita | Blanca ritrova suo figlio | Ursula pugnala Carmen

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Francisca riceve una strana lettera - Irene e Severo si baciano : Le ANTICIPAZIONI de Il Segreto relative alla puntata 1816 rivelano che arrivera' una lettera misteriosa per Francisca Montenegro, mentre tra Irene e Severo ci sara' il primo passionale bacio. Il Santacruz, dopo essere rimasto vedovo di Candela, si è avvicinato alla giornalista appena arrivata a Puente Viejo. Nonostante il momento romantico, l'uomo sara' pervaso dai sensi di colpa. Nel frattempo, Raimundo cerca di elaborare un piano per liberarsi ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Fernando tradisce Teresa con la dark lady Cayetana : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Una Vita [VIDEO], la soap opera che da un paio di settimane sta andando in onda con il doppio episodio 14:10-15:30. Le prossime puntate dello sceneggiato iberico non faranno mai annoiare i numerosi telespettatori di Canale 5. Mentre tutti gli abitanti del quartiere Acacias 38 sono convinti che Mauro sia morto, il nuovo commissario uscira' allo scoperto con la sua amata Teresa. Naturalmente la ...

UNA VITA - ANTICIPAZIONI e trame puntate dal 2 al 6 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018: Al ballo in maschera, Teresa danza con un uomo misterioso che indossa una maschera bianca; la maestra ha l’impressione di conoscerlo. Per far dispetto al padre, Elvira balla un provocante e provocatorio bolero vestita da uomo con Maria Luisa e la bacia davanti a tutti. I domestici si esibiscono con le loro canzoni piene di sberleffi e qualche vicino non la ...

Lucifer 4 su Netflix sarà una versione più dark e spinta? ANTICIPAZIONI dagli showrunners : Lucifer 4 aprirà la strada per una nuova versione della serie tv? Ora che la quarta stagione verrà pubblicata su Netflix, in molti si sono chiesti se gli autori apporteranno dei cambiamenti al suo stile. Se avete presente le serie proposte sulla piattaforma (parliamo di quelle originali Netflix), come le varie Marvel, Orange Is the New Black o Sense8, sapete anche il colosso non si fa scrupoli nel presentare prodotti in cui sono presenti scene ...

Una Vita ANTICIPAZIONI : MAURO è vivo… ma chi altro lo sa? : Le attuali trame di Una Vita, la telenovela del dopo-pranzo di Canale 5, riescono a tenere viva la curiosità del pubblico giorno dopo giorno, ora grazie anche ad una durata nella messa in onda che (temporaneamente) è più che raddoppiata rispetto al consueto. Di recente abbiamo visto l’ultimo colpo di scena riguardante la presunta morte del poliziotto MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) per mano di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) e le ...

UNA VITA - ANTICIPAZIONI puntata di martedì 26 giugno 2018 : anticipazioni puntata 475 (seconda parte) e 476 di Una VITA di martedì 26 giugno 2018: Felipe assicura a Consuelo che non farà nulla contro il processo per l’annullamento del matrimonio, a condizione che lei parli alla figlia della propria malattia. L’avvocato in effetti si assume tutta la colpa e così il tribunale ecclesiastico decreta l’annullamento. Intanto, le rovine sotto al palazzo risultano appartenere a una necropoli ...

Una Vita - ANTICIPAZIONI puntate spagnole : Teresa perde un figlio - Celia incontra l’amore : Le anticipazioni Una Vita sulle puntate spagnole mostrano che presto due delle nostre protagoniste tanto amate vedranno la loro Vita cambiare completamente, di chi stiamo parlando? Non lo crederete mai, ma invece è proprio vero, il futuro di Teresa e Celia, sia pure in tempi e modi diversi, verrà sconvolto nel bene e nel male. Scendiamo nel particolare per seguire meglio ciò che succederà ad Acacias 38. Una Vita, anticipazioni spagnole: Teresa ...

Una Vita Anticipazioni: Cayetana e Fernando a letto insieme, Tirso li scopre La trama di Una Vita non fa mai annoiare i suoi telespettatori. La soap opera spagnola riesce sempre a regalare grandi colpi di scena e forti emozioni. Mentre tutti sono convinti che Mauro sia morto, il poliziotto esce allo scoperto con Teresa facendosi

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Elvira bacia Maria Luisa - notte d'amore fra Teresa e San Emeterio : Le prossime puntate di Una Vita, attese per meta' luglio, si soffermeranno su una serie di vicende inattese che potrebbero avere dei risvolti importanti nelle vite di diversi personaggi. Innanzitutto si apprendera' che Mauro San Emeterio non è morto in to al misterioso rapimento di cui è stato protagonista suo malgrado e, dopo essersi ritrovato con Teresa, tra i due scoppiera' la passione. Al contempo Fernando, in crisi con la Sierra, si ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita - puntate di luglio : Teresa scopre che Mauro è ancora vivo : Nelle recenti puntate di Una Vita [VIDEO] andate in onda su Canale 5, i telespettatori italiani hanno assistito al dolore di Teresa per il suicidio del suo amato Mauro. Ma il nuovo commissario è morto davvero? Le ANTICIPAZIONI che arrivano direttamente dalla Spagna ci rivelano che Mauro è vivo e vegeto e ben presto tornera' ad Acacias 38. Il San Emeterio si presentera' al cospetto dell'insegnante e le raccontera' tutta la verita', ovvero che è ...

Una Vita ANTICIPAZIONI : ELVIRA fa una scoperta sulla morte della madre! : A Una Vita sta per iniziare una storyline che avrà come protagonisti Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e sua figlia ELVIRA (Laura Rozalen). Quest’ultima infatti, nel corso dell’anniversario di morte della madre Mercedes, inizierà ad interrogarsi sulla “strana” Vita coniugale dei genitori e non capirà per quale ragione il Colonnello eviti sempre di parlare del giorno in cui ha perso sua moglie… Dando uno sguardo alle ...

DOMENICO MODUGNO - UNA SERATA BELLA… NEL BLU DIPINTO DI BLU/ ANTICIPAZIONI 24 giugno : conduce Alfonso Signorini : Una SERATA bella, nel blu DIPINTO di blu, DOMENICO MODUGNO verrà omaggiato nella prima SERATA di Rete4: ecco le Anticipazioni e gli ospiti che canteranno le sue canzoni.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:01:00 GMT)

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Cayetana vuole sbarazzarsi di Tirso - Leonor torna : Le ANTICIPAZIONI di Una Vita svelano che Cayetana è decisa a sbarazzarsi di Tirso, mentre Leonor fara' ritorno ad Acacias. La Sotelo non ha alcuna intenzione di mollare la presa e, ora che pensa di aver eliminato Mauro, si concentrera' sulla maestrina. La sua confidente sara' Ursula, che restera' incredula dopo aver ascoltato il suo piano: prima sedurra' Fernando, poi togliera' di mezzo l'innocente Tirso che, nel frattempo, fingera' di aiutare a ...

