Anthem | affiorano una serie di nuovi dettagli sul gioco

Anthem all'E3 ha mostrato i muscoli con un trailer e sezioni di gameplay decisamente interessanti, inclusa una demo giocabile che ha destato molto interessa tra i giornalisti, riporta Gamespot. Il produttore esecutivo di Bioware Mark Darrah ha rivelato qualche dettaglio rispondendo alle domande dei fan, e sono emersi interessanti. Confermate le missioni progettate per essere giocate fino ad un massimo di quattro giocatori, questo vale anche per le missioni della trama principale ponendo questo titolo in una forte ottica cooperativa. Confermato inoltre che potremo avere diversi Freelancers e Javelin, ne potremo avere diversi per ogni nostro account. Non sarà possibile cambiare Javelin nel corso di una missione, ogni giocatore possiederà inoltre un inventario ed potremo resettare i punti abilità per rispenderli su ogni Freelancer.