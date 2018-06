Angela | stai serena

huffingtonpost

: @myrtamerlino @matteorenzi @luigidimaio @matteosalvinimi @albertoangela Se lo conduce come ha condotto il governo,… - CeppoGrezzo : @myrtamerlino @matteorenzi @luigidimaio @matteosalvinimi @albertoangela Se lo conduce come ha condotto il governo,… - angela_garbini_ : @OttoemezzoTW analfabetismo funzionale??stai offendendo il popolo,che capisce di problemi di vita più di te! Il pop… - angela_garbini_ : @luciomourinho @ValentinaZanar3 @robertosaviano Lo spazio è pubblico,la pag di Saviano ed il post anche,la domanda… -

(Di martedì 26 giugno 2018) La Grosse Koalition tedesca non salterà a causa della lite sulle politiche dell'asilo. Lo assicura il ministro dell'interno della Csu, Horst Seehofer, definendo "fuori dal mondo" uno scenario del genere a Focus on line.Seehofer, che si è ribellato adMerkel, minacciandola di decidere da solo se non passerà la linea dei respingimenti immediati al confine dei migranti già registrati in altri paesi Ue, sta abbassando i toni dello scontro, insieme al partito bavarese. "Non è un'ipotesi concreta, l'Europa è divisa, in Germania la società è polarizzata, e le relazioni dei partiti nell'Unione sono complicate", ha detto Seehofer; ciononostante l'ipotesi che la Grosse Koalition possa andare all'aria per le tensioni Cdu/Csu "non è realistica".Il ministro ha detto di non capire perché la cancelliera lascerebbe fallire il ...