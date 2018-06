Aneddoti e ricordi del Mundial 82 La ' reunion' va in scena dalla Gialappa' s Video

blogo

(Di martedì 26 giugno 2018) Una rimpatriata durata meno di mezz’ora, capace però di lasciare il segno. A Mai dire Mondiali è andata inladi quattro degli eroi del ‘82’, vinto dagli azzurri di Enzo Bearzot.A Ciccio Graziani e Fulvio Collovati, ospiti fissi nel salotto della’s Band, lunedì sera si sono aggiunti in serie Paolo Rossi ed Antonio Cabrini. Complice la successiva partecipazione a Tiki Taka Russia, i due si sono trattenuti negli studi di Mediaset Extra per seguire in diretta Iran-Portogallo e Marocco-Spagna.prosegui la letturadel82. La '' va in's () pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 03:14.