Anas : istituisce Commissione esperti internazionali per Smart Mobility : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Un Comitato Tecnico Scientifico di livello internazionale affiancherà Anas, società del gruppo Fs, nella realizzazione del progetto ‘Smart Mobility’, orientato alla costruzione, in vista dei mondiali di Sci di Cortina 2021, di un modello evoluto di mobilità intelligente in grado di gestire al meglio i flussi di traffico e migliorare la sicurezza stradale. Il pool di esperti, tutte professionalità ...