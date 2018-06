Analisi Tecnica | Bund Future del 25 06 2018

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 25/06/2018 : Chiusura del 25 giugno Sostanziale invarianza per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA . Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 25/06/2018 : Chiusura del 25 giugno Giornata difficile quella vissuta il 25 giugno per il derivato sui principali titoli europei , che termina in ribasso a 3.364. Quadro tecnico in evidente deterioramento con ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 25/06/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Amplia il margine di guadagno il cross Euro / Dollaro USA , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,1693. Operativamente le attese propendono per la continuazione ...

Formula 1 GP Francia. L'Analisi Tecnica della gara del Paul Ricard : Il quattro volte campione del mondo ha sempre controllato il distacco su Verstappen mantenendolo costantemente intorno ai 5-6 s. Prima del pit stop, grazie ad alcuni giri veloci, è riuscito a portare ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 25/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Cross Euro / Dollaro USA estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 1,1684. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 25/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 In caduta libera il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 21.552, con un calo dell'1,54%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 25/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice di Francoforte registra una flessione dell'1,87%, che rispetto alla vigilia si attesta a 12.344. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 25/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il derivato italiano , attestandosi a 21.455, con un calo dell'1,47%. Attesa per il resto della seduta un'...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 25/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Migliora l'andamento del principale indice di Atene , che si attesta a 774,24, con un aumento dello 0,40%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 25/06/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Appiattita la performance del principale indice di Mosca con i prezzi allineati a 2.249,16. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 25/06/2018 : Chiusura del 25 giugno Ribasso composto e controllato per lo SSE di Shanghai , che archivia la sessione in flessione dell'1,05% sui valori precedenti. Lo status tecnico dell' indice della Borsa di ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 25/06/2018 : Chiusura del 25 giugno Chiusura negativa per l' Hang Seng Index , con un ribasso dell'1,29%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' indice della Borsa di Hong ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 25/06/2018 : Chiusura del 25 giugno Risultato negativo per l' indice nipponico , con una flessione dello 0,79%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.180,1. Al ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 22/06/2018 : Chiusura del 22 giugno Seduta trascurata per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che archivia la giornata con un controllato -0,03%. Allo stato attuale lo scenario di ...