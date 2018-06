Amministrative 2018 | per il Pd il disastro è una buona notizia

ilfattoquotidiano

: Terremoto #ballottaggi: trionfa il centrodestra, crolla il Pd. Ecco i risultati di tutte le sfide, comune per comun… - RaiNews : Terremoto #ballottaggi: trionfa il centrodestra, crolla il Pd. Ecco i risultati di tutte le sfide, comune per comun… - LegaSalvini : ++ Salvini: 'Vittorie storiche della Lega. Io non mi fermo' ++ - espressonline : Batosta storica per il centrosinistra in queste #amministrative -

(Di martedì 26 giugno 2018) Nella sconfitta alle elezionidi Massa, Pisa, Siena e Imola c’è almeno unaper il Pd: è finita l’ambiguità. Impossibile essere un partito a vocazione maggioritaria quando continui a perdere: il Pd è minoranza, è un’opposizione che lotta per non sparire. Che si deve reinventare. Un? Per molti aspetti sì, per i dirigenti ma anche per quei molti italiani che osservano i risultati dei tanti errori del Partito democratico di questi anni: prima hanno generato i Cinque Stelle, poi hanno aperto le praterie all’avanzata di Matteo Salvini e della sua Lega che sfidano apertamente non solo gli avversari politici ma anche le istituzioni, italiane ed europee, e anche i valori che a quelle istituzioni danno fondamento. Ora il Pd è fuori dalla palude. E’ nella invidiabile condizione di chi non ha nulla da perdere. Può finalmente liberarsi di Paolo Gentiloni con ...