Ambiente | anche Lampedusa dice no alle cannucce di plastica

Ambiente - Greenpeace conferma : "Trovate microplastiche anche in Antartide" : L'inquinamento è sempre più diffuso e le plastiche arrivano anche in Artartide , tanto che gli attivisti per l'Ambiente rilanciano sulla campagna finalizzata alla creazione di un Santuario "...

GIORNATA MONDIALE DELL'Ambiente 2018/ Lotta contro la plastica : la sfida globale è anche culturale : GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018: Lotta contro la plastica. I rifiuti continuano a rovinare il mare e la natura che ci circonda. Eppure basterebbe poco per sconfiggere l'inquinamento...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:31:00 GMT)

Ambiente : anche droni per tutela litorale della Liguria : Ha preso avvio il piano di tutela dell’Ambiente marino e costiero della Regione Liguria, che entro il 2020 punta a raccogliere tutte le informazioni sullo stato di ‘salute’ di scogliere e di interventi prioritari. La costruzione del progetto, presentato oggi nella sala consiglio della Provincia della Spezia, coinvolgera’ su proposta della Regione proprio il litorale spezzino all’interno del progetto transfrontaliero ...

Virtus Roma a Roseto per gara-2 : Bucchi - Ambiente caldo di stimolo anche per noi : Roma – Si torna in campo dopo tre giorni di stop per gara-2 del primo turno playout. Con i Roseto Sharks che domani ospiteranno la Virtus Roma al PalaMaggetti alle ore 21.00. In gara-1, vinta 91-83, Roma ha sfruttato sotto canestro la coppia Roberts-Landi (45 punti e 16 rimbalzi in due). Ma ha potuto contare anche su una grande prova di Thomas (25 e 11 rimbalzi) e l’ottima prova in regia di Baldasso (7 assist). Roma cercherà di avere ...