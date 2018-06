Alzheimer e stile di vita errato | ecco i 7 fattori di rischio

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) Lodiinfluenza molte patologie, anche quelle neurologiche. In particolare è stato osservato che in Europa tre milioni di casi die quasi 900.000 di demenza vascolare potrebbero dipendere da settedilegati allodi, quali diabete, ipertensione, obesità, inattività fisica, depressione, fumo e basso livello di istruzione. Lo segnalano Flavia Mayer e Nicola Vanacore, dell’Istituto superiore di sanita’ (Iss), in uno studio pubblicato sulla rivista Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. In particolare il fattore maggiormente associato all’è l‘inattività fisica, con un numero di casi attribuibili pari a 1,4 milioni, superiore rispetto a quello degli altri. Per la demenza vascolare invece il fattore dipiù importante è la depressione. I settedituttavia agiscono ...