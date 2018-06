Alle capre più capre

Simone Barbato dopo l’isola Alleva capre e maiali : L’ex naufrago Simone Barbato dopo l’avventura sull’isola dei famosi, ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali e così è tornato a vivere a casa di sua nonna nelle campagna di Ovada. I riflettori del mondo dello spettacolo, su di lui, per ora si sono spenti e la circostanza non sembra dispiacergli così tanto. Almeno per il momento.Raggiunto da una giornalista del settimanale “Grand Hotel” è lui stesso a raccontare il ritorno alla sua ...

“Ora Allevo capre e maiali”. Ecco perché dopo l’Isola dei Famosi non si è più visto! L’ex naufrago ha cambiato vita : Dalle spiagge dell’Honduras alla campagna di Ovada. Dalla pesca obbligata per nutrirsi, all’allevamento di capre e maiali. Sono passati due mesi circa dalla fine dell’Isola dei Famosi, quella del canna-gate, e l’ex concorrente ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali anziché destreggiarsi tra un salotto tv e un altro o riprendere in mano la sua carriera in televisione. Su di lui i riflettori del mondo ...

Dopo L'Isola dei Famosi sparisce dalla tv : ora l'ex concorrente Alleva capre e maiali : DalL'Isola dei Famosi alla campagna di Ovada. Rientrato dall'Honduras, Simone Barbato ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali e così è tornato a vivere a casa di...

Simone Barbato : dopo L'isola dei famosi Alleva capre e maiali : dopo l'esperienza vissuta in Honduras durante l'ultima edizione de L'isola dei famosi, Simone Barbato è tornato ad Ovada in provincia di Alessandria a casa da sua nonna. Il noto personaggio televisivo lavora come allevatore di vari animali, come capre e maiali. Simone ha concesso ultimamente un'intervista a Nadia Accardi, inviata di Grand Hotel. Il mimo di Zelig ha parlato in tale occasione della sua vita e dei suoi passatempi. Il sogno che ...