Allarme della Corte dei Conti | rottamazione cartelle | buco da 9 | 6 miliardi

Ora è Allarme rosso nel Pd : Congresso o superamento della forma di partito? : La sconfitta crea allarme e tensione nel partito. Zingaretti: 'è finito un ciclo storico occorre ridefinire strategia e collocazione politica'. Calenda apre un fronte repubblicano e chiede di ripensare tutto, andando oltre il Pd. No di Martina e Orfini, 'oltre il Pd c'è la destra'. Dice il presidente. C'è chi vuole il Congresso ...

Ancora Vaccini : Salvini contrario e l’Allarme della SIPPS : Torniamo a parlare di Vaccini dopo gli ultimi mesi tra nova e medici favorevoli, tra numeri e calo delle malattie. Si torna di nuovo a parlare dei Vaccini dopo che Matteo Salvini – leader della Lega e ministro dell’Interno – ha dichiarato durante una intervista che i 10 Vaccini obbligatori previsti un anno fa dal Decreto Lorenzin sono eccessivi e forse pericolosi. Prima di farvi leggere cosa pensa la SIPPS di questa marcia indietro, vediamo nel ...

Ansaldo Energia - l'Allarme della Uilm : 'Preoccupa l'interessamento dei cinesi' : Genova - La Uilm lancia un allarme per il futuro di Ansaldo Energia . Secondo quanto riportato da alcuni media, spiega il sindacato in una nota, Siemens intenderebbe mettere in vendita la parte ...

La Capitaneria alle navi in acque libiche : «Non chiamateci più - parlate a Tripoli». Allarme scorte a bordo della Lifeline : Un cargo con 110 migranti bloccato al largo di Pozzallo. L’equipaggio della nave con 224 persone: «Necessario un rifornimento». Salvini: «Le Ong si scordino di arrivare in Italia»

Allarme a Londra - uomo sui binari della metro di Charing Cross : «Ho una bomba» : Paura per un Allarme bomba questa mattina alla stazione della metropolitana Charing Cross di Londra, evacuata dopo che un uomo si è piazzato sui binari affermando di avere un ordigno...

Acqua minerale contaminata da idrocarburi - Allarme del ministero della Salute : Un lotto di Acqua San Benedetto è stato richiamato dal ministero della Salute dopo che i controlli sul contenuto hanno rilevato un'eccessiva presenza di idrocarburi aromatici dannosi per la Salute. La ...

Paura su un volo della United Roma-Chicago per un Allarme bomba : messaggio di minacce in bagno : Paura sul volo 971 di United da Roma a Chicago. Per 'potenziali motivi di sicurezza' il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio è stato fatto atterrare all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l'allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del velivolo: in uno si faceva riferimento a una bomba a bordo.Alla luce della scoperta e dopo aver valutato la situazione, ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo su mezz’Italia : Allarme giallo e arancione : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, che nelle prossime ore determinerà una fase di maltempo, in particolare sulle pianure del nord e localmente sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allarme consumi : forte calo ad aprile. L'Istat : Colpa della pasqua anticipata : I dati mettono in luce una frenata delle vendite al dettaglio, che scendono dello 0,7%, con un tonfo soprattutto per i generi alimentari. Ma è nel confronto con l'anno scorso che il ribasso diventa ...

Il maltempo torna sull’Italia : 63% di pioggia in più a maggio - Allarme per il ritorno della grandine : Il maltempo torna sull’Italia dopo il 63% di pioggia in piu’ rispetto alla media caduta a maggio che ha colpito a macchia di leopardo nelle campagne con temporali e grandine le coltivazioni e provocato ristagni idrici che hanno impedito le semine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala che ha provocato nei campi danni vicini al mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac ...

Veneto - la psicosi della Jaguar che rapisce i bimbi : scatta l'Allarme in 5 comuni : 'Poco fa è stata segnalata a Frescada una Jaguar nera con a bordo un uomo di mezza età e una ragazza di colore sulla trentina, che hanno scattato delle foto a due bambini che giravano in bici al ...

Alessandra Appiano - il grido d'Allarme su Twitter : gli ultimi messaggi prima della morte : Tra gli ultimi messaggi postati su Twitter da Alessandra Appiano, c’è quello sicuramente più di effetto su un momento molto difficile che stava attraversando prima della sua morte.--Dopo la sua scomparsa, arrivano i messaggi commossi di Federica Panicucci ed Eleonora Daniele per la compianta scrittrice e i motivi che potrebbero averla portata al suicidio.

Economia in Sicilia e al sud. L'Allarme della Fondazione Curella : Crescita troppo lenta : Ad illustrare il Rapporto, oltre al pro-fessore Pietro Busetta, docente della Facoltà di Economia e vice presidente della Fon-dazione Curella, Alessandro La Monica, presidente Diste Consulting, ...