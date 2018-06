Alessia Mancini | 40 anni vissuti | quasi sempre | in tv Guarda che festa con il marito

Alessia Mancini compie 40 anni (24 dei quali in tv) : Velina di Striscia la Notizia, conduttrice di vari programmi programmi e concorrente di almeno un paio di reality, tra cui L’isola dei Famosi, di cui è stata semifinalista: è davvero una carriera di alta fedeltà verso la rete Mediaset quella di Alessia Mancini, che lunedì 26 giugno compie 40 anni. Sono passati 24 anni da quando debuttava, appena sedicenne, insieme alle altre ragazze di Non è la Rai. Nel mezzo da Passaparola a La sai ...

Alessia MANCINI/ "Ho sofferto per la separazione dei genitori" (Avanti un altro) : ALESSIA MANCINI ha confermato la sua presenza ad Avanti un altro e, nel frattempo, si è aperta alla sua vita privata e al suo rapporto con i genitori.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:15:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 20 maggio 2018 – Roberto Mancini e Alessia Marcuzzi tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Trentesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 20 maggio 2018 – Roberto Mancini e Alessia Marcuzzi tra ...

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 20 maggio : Mancini - Claudio Fava - Fabrizio Gifuni - Alessia Marcuzzi : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 20 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Roberto Mancini, Claudio Fava, Fabrizio Gifuni e Alessia Marcuzzi ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:18:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 20 maggio 2018 – Roberto Mancini e Alessia Marcuzzi tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Trentesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 20 maggio 2018 – Roberto Mancini e Alessia Marcuzzi tra ...

Flavio Montrucchio - i tre mesi da mammo mentre Alessia Mancini era sull'Isola dei Famosi : Tre mesi lontani, tre mesi in cui Flavio Montrucchio ha dovuto fare il papà senza avere al suo fianco sua moglie Alessia Mancini. mentre infatti l'ex letterina era sull'Isola dei Famosi Montrucchio si è preso cura dei loro due figli, Mya di 10 anni e Orlando di 3. Ho portato i bambini a scuola, li accompagnavo a danza e a nuoto. Ho chiesto anche consiglio a tata Roberta che avevo a disposizione sul set. E' stata fondamentale soprattutto ...

Nadia Rinaldi : pace con Alessia Mancini e frecciatina a Eva Henger : Finita l’Isola dei Famosi, finiti le incomprensioni. Dopo la rivelazione di Jonathan, Nadia Rinaldi e Alessia Mancini hanno fatto pace. Nessun rancore tra la showgirl e l’attrice, come ribadito dalla stessa Nadia in una recente intervista. Ma cosa era successo tra le due? In una delle ultime puntate del reality show – quando la Rinaldi era già rientrata a casa – Jonathan aveva svelato che Alessia avrebbe detto che Nadia odia le ragazze ...

Elena Morali e Cecilia Capriotti Vs Alessia Mancini/ Lite dietro le quinte a Domenica Live : tutta la verità : Cos'è davvero capitato dietro le quinte di Domenica Live tra Elena Morali, Cecilia Capriotti e Alessia Mancini? Barbara D'Urso chiarisce tutto nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:50:00 GMT)

BARBARA D'URSO FURIOSA CON Alessia MANCINI/ Lite a Domenica Live : il pubblico dalla parte dell'ex naufraga : Domenica Live, Lite nei camerini del programma di BARBARA D'URSO: “Hai una faccia di merd*!”, Cecilia Capriotti ed Elena Morali, furia cieca contro ALESSIA MANCINI.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Barbara d'Urso furiosa con Alessia Mancini/ Lite dietro le quinte a Domenica Live : “Faccia di merd…” : Domenica Live, Lite nei camerini del programma di Barbara d'Urso: “Hai una faccia di merd*!”, Cecilia Capriotti ed Elena Morali, furia cieca contro Alessia Mancini.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:34:00 GMT)

Alessia Mancini e Cecilia Capriotti si scannano pure in sala trucco. E Barbara D'Urso s'infuria : Barbara D'Urso sviscera tutti i temi archiviati in fretta e furia da Alessia Marcuzzi intenta a riprendersi dalle fatiche del 'canna-gate' e dall'Isola dei Famosi tornando al mare. Ma un imprevisto ha ...

Alessia Mancini - lite dietro le quinte a Domenica Live. E scoppia a piangere in diretta : Polemica accesa a Domenica Live tra gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi. Alessia Mancini, rientrata in Italia e, per la prima volta in studio da Barbara D'Urso, viene attaccata da Elena Morali e ...

Alessia Mancini piange : «Dietro le quinte mi hanno detto faccia di m...» : ROMA - Polemica accesa a Domenica Live tra gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi. Alessia Mancini , rientrata in Italia e, per la prima volta in studio da Barbara D'Urso , viene attaccata da Elena ...

Domenica Live - lite al trucco tra Alessia Mancini - Cecilia Capriotti ed Elena Morali : Ospiti della puntata odierna di Domenica Live gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma al momento dell’arrivo in studio di Alessia Mancini i rancori non ancora sopiti delle spiagge dell’Honduras hanno invaso lo studio di Barbara D’Urso. Alessia Mancini è stata accusata da Cecilia Capriotti di aver monopolizzato le truccatrici del programma, lasciando solo 10 minuti prima della messa in onda la sala trucco. Di fronte ...