Albalonga calcio | La Juniores trionfa al ‘Vittiglio’

Albalonga calcio (serie D) : Ecco Ferazzoli : Roma – La prima squadra dell’Albalonga è stata affidata a mister Fabrizio Ferazzoli. Dopo un lungo periodo di riflessione, la società castellana ha separato le proprie strade da mister Marco Mariotti e ha accolto Fabrizio Ferazzoli. Il 50enne allenatore arriva dalla breve e sfortunata parentesi con il Monterosi, all’inizio della scorsa stagione. “Arrivo da un’annata sicuramente negativa dal punto di vista personale, le cose non sono ...

Albalonga calcio : Giovanissimi regionali B in trionfo : Roma – Il botto finale della stagione dell’Albalonga lo hanno scoppiato in un sabato di pieno giugno i Giovanissimi regionali fascia B. I giovani azzurri, che hanno partecipato alle finali regionali da miglior seconda dei vari gironi, hanno piegato il Trastevere nella finale disputata al “Superga” di Ciampino. Il punteggio finale è stato 1-0, con la rete decisiva di Tofa attorno al quarto d’ora del primo tempo. “Al contrario di ciò ...

Albalonga calcio : Follo convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 : Roma – Davide Follo, attaccante classe 2000 in forza all’Albalonga, è stato convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 che da lunedì prossimo affronterà il 42esimo trofeo “Angelo Dossena” a Crema. La gara d’esordio degli azzurrini è in programma contro gli sloveni del Maribor proprio l’11 giugno. Poi a seguire ci saranno i confronti con Atalanta (12 giugno) e Chievo Verona (13 giugno). In caso di passaggio del turno le semifinali sono ...

Albalonga calcio (serie D) : Bianchi - una stagione più esaltante : Roma – Ancora non si è totalmente conclusa la stagione dell’Albalonga, ma con la fine di maggio arriva anche il classico tempo dei bilanci. E quello della società castellana è stato davvero ricchissimo come sottolinea il direttore generale Alessandro Bianchi. “Tra quanto visto con la serie D e con il settore giovanile, credo di poter dire che questa è stata una delle stagioni più esaltanti della nostra storia”. “Per ...

Albalonga calcio (serie D) : Camerini - la domanda di ripescaggio : Roma – L’Albalonga conclude la sua fantastica stagione con la “ciliegina” della vittoria dei play off di serie D. Nella finale col Trastevere la squadra azzurra si è imposta per 3-1 dopo i tempi supplementari. Decisivo il fresco ex Pagliarini, autore del gol dell’1-1 con cui i ragazzi di mister Mariotti hanno guadagnato i supplementari dopo il vantaggio a inizio ripresa firmato da Cardillo. Poi ancora Pagliarini a metà del secondo tempo ...

Albalonga calcio (serie D) : Pagliarini - ora i play off : Roma – L’Albalonga cede nell’ultimo turno di campionato. La squadra di mister Marco Mariotti ha perso per 4-2 sul campo dell’Aprilia in una gara senza grandi stimoli di classifica per entrambe le formazioni. L’unico rammarico per i castellani è stato il cartellino rosso comminato a Corsetti per un fallo di mano in area di rigore. Un provvedimento decisamente eccessivo e inspiegabile che costringerà il fantasista a saltare la semifinale ...