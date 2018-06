Al rapinatore rom risarciti 60mila euro

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Mentre il ministro Matteo Salvini annuncia il censimento dei rom e gira l'Italia per portare il suo sostegno alle forze dell'ordine, il suo ministero stacca un assegno daa favore di un nomade irregolare rimasto ferito da un poliziotto durante un inseguimento. I risarcimenti paradossali non sono certo una novità nel panorama giudiziario, ma questo ha il sapore della beffa nei giorni delle polemiche sulle dichiarazioni del titolare del Viminale.La vicenda è nota alle cronache di qualche anno fa, ma solo ora si è arrivati all'esecuzione della provvedimento che ha stabilito per Magaiber Sulejmanovic un risarcimento per le lesioni alla schiena causategli da un colpo sparato da un agente durante un inseguimento: era il dicembre del 2013 e il nomade, a bordo di un'auto rubata, non si era fermato al posto di blocco. Da qui la corsa della polizia, sei colpi sparati con l'intento di ...