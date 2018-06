Al-Khelaifi spunta a Milano Beccato a cena | è in Italia per il mercato?

gazzetta

: Al-Khelaifi spunta a Milano. Beccato a cena: mercato? - Gazzetta_it : Al-Khelaifi spunta a Milano. Beccato a cena: mercato? - kuma88it : Al-Khelaifi spunta a Milano Beccato a cena: mercato? #sport #lifestyle #news #society - arzoqa_aloribe : RT @Gazzetta_it: Al-Khelaifi spunta a Milano. Beccato a cena: mercato? -

(Di martedì 26 giugno 2018) Viaggio misterioso in, e più precisamente, adel presidente del Psg Al-. Il presidente del Paris Saint Germain, in serata, è stato infatti avvistato in un ristorante del centro ...