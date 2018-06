Al governo tre ministri gay Salvini? Per carità | è brutto | Cecchi Paone

Macron incontra Papa Francesco in Vaticano/ Diretta streaming video - cerca sponda su migranti e snobba governo : Macron incontra Papa Francesco in Vaticano: Diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il Governo italiano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:11:00 GMT)

"La nave Lifeline con 234 migranti a bordo potrebbe sbarcare a Malta". L'annuncio del portavoce del governo francese : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. Lo ha reso noto il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando all'emittente radiofonica Rtl. "Ora - ha affermato - sembra emergere una soluzione europea con un possibile sbarco a Malta".Griveaux ha spiegato che lo sbarco sarebbe il frutto di una conversazione tra il presidente Macron e il premier maltese Joseph Muscat.

Borghi e Bagnai al governo : Bond e Borse sotto stress : Ora i trader credono un po' meno alle promesse del ministro dell'Economia Giovanni Tria sul fatto che l'Italia rimarrà a fare parte dell' area euro e che la moneta unica non è in discussione. Tria è ...

"governo di estrema destra" - affondo di Martina : "Serve una nuova sinistra, un nuovo impegno di centrosinistra nelle politiche, nelle scelte che si stanno compiendo. Questo è un governo di estrema destra, viste le cose che stanno dicendo . Capisco ...

Martina - Pd - : Italia ha governo estrema destra - serve sinistra nuova : Roma, 21 giu. , askanews, 'serve una nuova sinistra, serve un nuovo impegno di centrosinistra nelle politiche, nelle scelte che si stanno compiendo. Questo è un governo di destra, per me di estrema ...

Svizzera - per governo timori su Italia potrebbero innescare salita... : L'incertezza politica che circonda il nuovo governo anti-establishment Italiano potrebbe accumulare rinnovate pressioni rialziste sul franco svizzero e danneggiare la crescita economica del paese, secondo il ...

Zoro attacca il governo Lega-M5S : "È di estrema destra" : Diego Bianchi, in arte Zoro , è il volto di Propaganda Live su La7, dopo anni trascorsi in Rai, sulla terza rete, con Gazebo . Ironico e satirico come le sue trasmissioni, è stato intervistato da La ...

Rider - Foodora : “Col decreto del governo costretti a lasciare Italia”. Di Maio : “Nessuno demonizza - ma no ai ricatti” : Il governo si prepara al confronto con le aziende che usano i Rider. Sperando che non diventi uno scontro frontale, come invece ha fatto capire per esempio l’amministratore delegato di Foodora Italia, Gianluca Cocco, che al Corriere della Sera ha detto che se fossero vere le anticipazioni del cosiddetto decreto dignità, si dovrebbe concludere “che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino ...

Afghanistan - il governo annuncia proroga della tregua con i talebani : Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani Continua a leggere L'articolo Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini avvisa 2 navi Ong/ “La pacchia è stra-finita” - stretta governo : "alimentano traffico umani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:23:00 GMT)

governo gialloverde - Crimi - M5S - : 'Sì a stretta sulle ONG : alimentano traffico' : Il tandem pentastellato con Salvini procede spedito. Il sottosegretario all'editoria Vito Crimi , M5S, ha approvato una stretta alle ONG che operano salvataggi in mare. Un'idea perfettamente in linea ...

Il governo gialloverde appetibile per il sistema Parnasi. E Lanzalone disse : "Sento Di Maio tre volte al giorno" : Il sistema Parnasi puntava in alto. Al livello massimo. Quello del governo gialloverde. Dalle carte dell'inchiesta della procura sul nuovo stadio dell'As Roma emerge una volontà precisa, che sarebbe stata in capo all'imprenditore romano e presidente della società incaricata di realizzare l'impianto: rafforzare la tela fatta di finanziamenti alla politica con il filo più prestigioso, quello del livello decisionale più ...

Educazione sessuale - Chiesa Uganda contro governo/ “Insegnato solo uso preservativo : ignorate nostre proposte” : La Chiesa ugandese protesta contro il ministero dell'Educazione per non aver tenuto in alcun conto i propri suggerimenti in termini di Educazione sessuale nelle scuole del paese(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:30:00 GMT)