"Al governo 3 ministri gay : 2 di M5S e 1 della Lega. Salvini? Brutto - meglio Di Maio" : Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore tv, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha rilasciato dichiarazioni che stanno già facendo discutere: "In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono. Direi che, tra i ministri, ce ne sono tre".A chi gli domanda perché le personalità della politica non facciano coming out, risponde: "Se fossero leghisti, direi perché la loro ...

"Al governo tre ministri gay. Salvini? Per carità - è brutto" : Cecchi Paone senza freni : "In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono". Quanti? "Direi che ce ne sono tre, tra i ministri". Alessandro...

governo e annunci : sei consigli dei ministri - ma un solo decreto : ROMA 'Sei consigli dei ministri e non c'è stato ancora nulla per gli italiani'. Lo scrive l'azzurra Deborah Bergamini anche se più che una critica da oppositori sembra più che altro una constatazione. ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri difeso dai ministri del governo svizzero dopo la sua esultanza : Xherdan Shaqiri è finito su tutti i giornali per la sua esultanza con chiaro accenno alle origini kosovare, adesso si cerca di evitare la squalifica… I ministri del governo svizzero hanno difeso i due giocatori della nazionale elvetica Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri per le loro controverse esultanze ai due gol con cui la Svizzera ha battuto 2-1 la Serbia al Mondiale in Russia. La Fifa ha annunciato di aver aperto un procedimento ...

governo : Bernini - FI - - gara di annunci vuoti - ministri lavorino invece di stare sui social : Ieri, il ministro dell'Economia gli ha già comunicato che per il 2018 non potranno essere approvate nuove leggi di spesa, quindi niente reddito di cittadinanza e niente flat tax. Ma siamo certi che ...

governo : Fornaro (Leu) - ora ministri parlino con atti - basta annunci : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Con gli annunci, le dichiarazioni, le dirette Facebook e Twitter si può fare propaganda ma governare una grande nazione come l’Italia è un’altra cosa. Ora che finalmente dopo 100 giorni Governo e Parlamento sono pienamente funzionanti, ci attendiamo che i ministri parlino con atti e la finiscano con questa alluvione di parole buone solo per la comunicazione”. Lo afferma il capogruppo di ...

governo : Fornaro (Leu) - ora ministri parlino con atti - basta annunci : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Con gli annunci, le dichiarazioni, le dirette Facebook e Twitter si può fare propaganda ma governare una grande nazione come l’Italia è un’altra cosa. Ora che finalmente dopo 100 giorni Governo e Parlamento sono pienamente funzionanti, ci attendiamo che i ministri parlino con atti e la finiscano con questa alluvione di parole buone solo per la comunicazione”. Lo afferma il capogruppo di ...

Attacchi a Salvini : il governo tace E' uno dei ministri più importanti : Ma è normale che il Ministro dell’Interno e vicepremier democraticamente eletto venga quotidianamente insultato in pubblico da un cittadino, peraltro aiutato dallo stesso Stato che lo protegge da 12 anni per le minacce mafiose? Segui su affaritaliani.it

Attacchi a Salvini : il governo tace E' uno dei ministri più importanti Difesa dell'ovvio del presidente Fico : Ma è normale che il Ministro dell’Interno e vicepremier democraticamente eletto venga quotidianamente insultato in pubblico da un cittadino, peraltro aiutato dallo stesso Stato che lo protegge da 12 anni per le minacce mafiose? Segui su affaritaliani.it

Il sottosegretario non ricorda i ministri del suo governo : Il sottosegretario per le Infrastrutture Armando Siri , Lega, non sapeva che Toninelli , M5S, fosse Ministro alle Infrastrutture. E stiamo parlando del medesimo governo di cui lui stesso fa parte. La ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l'asse Austria-Germania-Italia da lui invocato: "Ogni Paese ha capi di Stato e di governo, gli accordi si fanno a quel livello".Continua a leggere

governo : M5S Cede Su Tutto Alla Lega Ecco i 9 Viceministri e 39 i Sottosegretari TUTTI I NOMI : Roma - "Sono 45" le NOMIne decise dal Consiglio dei ministri per i Viceministri e Sottosegretari di Stato. I Viceministri sono 6 e 39 sono invece i Sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine del Cdm. "Non abbiamo parlato di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì". Lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro al termine del ...

governo Conte - il giuramento dei viceministri e dei sottosegretari : 14 giugno 2018 - I viceministri e i sottosegretari hanno giurato ieri nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta a Palazzo Chigi in presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Di seguito tutti i nomi scelti dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno scorso: Presidenza del Consiglio dei ministri- Guido GUIDESI, Vincenzo SANTANGELO, Simone VALENTE (Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta) - Mattia FANTINATI (Pubblica ...