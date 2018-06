Al Circolo Canottieri Lazio l' inno per Silvio Piola | debutta il video con Neri Marcorè e

Al Circolo Canottieri Lazio la serata 'SEMPRE AMICI' per rinsaldare il legame tra i tifosi dell' Inter e della Lazio : La resa dei conti finale, quel crudele show down tra Lazio e Inter che proprio all'ultima giornata di campionato ha deciso la zona Champions, non ha Interrotto il filo di amicizia che lega i tifosi ...

Al Circolo Canottieri Aniene la presentazione del “Mistero dell’angelo perduto” : Il Mistero dell’angelo perduto di Paolo Jorio e Rossella Vodret. Martedì 5 giugno ore 19.00 al Circolo Canottieri Aniene – Lungotevere dell’Acqua Acetosa 119, Roma. Berlino, Olimpiadi del 1936: Olia, Vika e Helmut, due donne e un uomo con storie e destini differenti, si incontrano sullo sfondo della drammatica ascesa del nazismo. Studiosi e amanti dell’arte, verranno coinvolti dalla loro straordinaria passione per il Caravaggio e per il ...

Giuseppe Conte - l'indiscrezione di Dagospia sul conto non pagato al Circolo Canottieri Roma : I fantasmi 'economici' per il premier incaricato Giuseppe Conte non sono certo finiti. Sul professore di diritto privato spunta ora un'indiscrezione di Dagospia a proposito di un conto non pagato, ...

La Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma : il 19 e 20 maggio a Mosca la tappa inaugurale del Grand Prix 7s : Da una parte lo spirito guascone del rugby, dall'altra quello del canottaggio. Va da sé che la visita della Nazionale di rugby seven al Circolo Canottieri Roma, tenuta stamani per offrire un'occasione ...