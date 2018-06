Adolescenti | allarme Caritas | due su tre giocano d' azzardo

Adolescenti e gioco d’azzardo - allarme sociale : la ricerca e la guida di Caritas Roma e Bambino Gesù : Martedì 26 giugno 2018 la Caritas diocesana di Roma e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù presenteranno i risultati della ricerca sul fenomeno del gioco d’azzardo tra gli Adolescenti e la guida per riconoscere e affrontare il problema. Interverranno l’arcivescovo ANGELO DE DONATIS, vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma ; MARIELLA ENOC, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ; monsignor ENRICO FEROCI, direttore della Caritas di ...

Chirurgia : allarme degli psicologi - troppi Adolescenti attratti dal ritocco estetico : Il ricorso precoce alla Chirurgia estetica è un fenomeno sempre più dilagante tra i giovani. Negli ultimi anni, l’età media di chi ricorre al ‘ritocchino’ si è notevolmente abbassata. Dietro questi comportamenti spesso si annidano disagi psicologi ci che non possono e non sono risolvibili solo con il bisturi. E’ necessario intervenire prima che il danno diventi irreparabile. Questo il grido di allarme che gli psicologi ...

Allarme Adolescenti : raddoppiati tentativi di suicidio : Restano così incastrati in un tunnel che li isola dal mondo esterno. Si sentono incompresi, in realtà non sanno trovare risorse per lottare, per gestire i sentimenti, spesso non hanno direzioni cui ...