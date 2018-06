Adesso è già troppo tardi

Giorgia Meloni - l'attacco sul 'monologo scandaloso' di Roberto Saviano : 'Cosa deve fare la Rai Adesso' : Giorgia Meloni vuole andare fino in fondo dopo l'ultima apparizione di Roberto Saviano su Raiuno e il suo monologo a favore della legalizzazione delle droghe leggere. In un post su Facebook, la leader ...

Giuseppe Conte e quell'sms a Salvini 'Così non reggiamo - Adesso devi...' : 'Questa è veramente troppo, supera ogni limite'. E ancora: ' Così non reggiamo, devi rettificare' . Così il premier Giuseppe Conte , ieri, prima di salire sull'aereo di Stato che lo avrebbe portato a ...

Frosinone - il presidente Stirpe festeggia la promozione : “Adesso restiamo in A” : Maurizio Stirpe al settimo cielo dopo la promozione del suo Frosinone in Serie A, il patron ha parlato della splendida cavalcata dei suoi uomini “Abbiamo raccolto quanto seminato per tutto il campionato e nei playoff: secondo me nelle due partite siamo stati migliori del Palermo e giustamente raccogliamo per quanto fatto quest’anno e penso anche lo scorso anno”. Sono le parole di gioia dopo la promozione in Serie A grazie al ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ Come sta Adesso? Gli ultimi aggiornamenti via social : Gli italiani continuano a tenere il fiato sospeso in attesa di notizie positive sul piccolo Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Ecco Come sta(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Sportellate di Renzi ai giallo-verdi : "Voi non siete lo stato - Adesso siete il potere" : Roma. Alle 14.30 è ripreso al Senato il dibattito sulla fiducia al governo Conte e ora tocca all'ex premier Matteo Renzi, che inizia con un augurio al nuovo presidente Conte, che "non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto". L'ex segretario del Pd conferma però subito la contrariet

Basiglio - nella città giardino la cultura Adesso fiorisce : Simone Patera nella periferia sud di Milano, ad appena una manciata di chilometri dal traffico nervoso del capoluogo lombardo, si trova un Comune che se ne sta tranquillo tra il verde dei suoi ...

Bruno Vespa - governo Lega-M5s : 'E Adesso assaggiamo questo budino' : 'questo governo doveva nascere. Perché Di Maio sarebbe stato accusato di aver fatto perdere al M5s l'occasione della vita. Perché Salvini - malgrado il vento in poppa - avrebbe perso una parte dell' ...

Calciomercato Roma - due colpi chiusi ed altri in dirittura d’arrivo : giallorossi ancora più forti - Di Francesco Adesso punta a vincere tutto [FOTO] : Calciomercato Roma – La Roma è reduce da una stagione veramente importante merito anche e soprattutto del tecnico Eusebio Di Francesco che ha dimostrato di essere una allenatore da big. Percorso straordinario in Champions League, bene anche in campionato con il terzo posto conquistato alle spalle di due super potenze come Juventus e Napoli, adesso l’intenzione è quella di alzare l’asticella. La decisione è stata quella di ...

Paolo Savona a Villa Borghese. "Adesso addio passeggiate tranquille" : "La polemica scomposta che si è svolta intorno alla mia candidatura mi ha convinto che, venissi o meno nominato ministro dell'Economia e della finanza, sarebbe stato meglio che mi ritirassi dalla ...

“L’ultima foto di Giacomo”. Il coraggio di Elena Santarelli. La showgirl è nel periodo più drammatico della sua vita. Costantemente dà notizie sulla salute del suo Jack e Adesso è arrivata anche questa : È un momento veramente difficile per Elena Santarelli. L’amata showgirl sta infatti vivendo un periodo complesso in famiglia. Nel 2010 è nato Giacomo, mentre tra anni fa è arrivata anche la piccola Greta. Elena ha sempre condiviso su Instagram tutti i suoi pensieri con i suoi follower, che sono ben un milione e trecento mila, fino al racconto della malattia di Jack. Il bambino di quasi 9 anni è affetto da una grave malattia scoperta a ...

Gianluca Nicoletti : Ho la sindrome di Asperger. Adesso la mia estrosità ha un nome. Io sono mio figlio - e lui è me : "Mi hanno detto che sono crudele, sono disumano, ma io quando la gente parla mi annoio. Non riesco a essere formale. Dico le cose in faccia, come le penso. Se prima avevo dei sistemi di ammortamento sociale, Adesso li ho abbandonati. Non ho più voglia di adeguarmi a delle regole che non hanno nessun senso. Fingersi amici, attenti alle vite degli altri, ma a che serve? Mi hanno anche detto che non so amare, ma amare è quello che faccio per mio ...

Roma - la Champions League ti fa ricca : ecco quanto incassa il club giallorosso - Adesso può iniziare un ciclo vincente : Nella giornata di ieri si è giocata la gara di Champions League tra Roma e Liverpool, la squadra di Di Francesco non è riuscita nell’impresa di ribaltare il 5-2 dell’andata, gli uomini giallorossi si sono fermati sul 4-2. E’ stata comunque una competizione strepitosa per la Roma che ha avuto l’abilità di eliminare il Barcellona, anche la fase a gironi è stata veramente importante. La semifinale contro il Liverpool è stata ...

Ologrammi - la tecnologia Adesso è alla portata di tutti. La dimostrazione alla fiera di Hong Kong lascia a bocca aperta : Durante una convention a Hong Kong sulle innovazioni tecnologiche, una ragazza mostra al pubblico un proiettore olografico con luci a Led in grado di far prender vita a svariate immagini tridimensionali. Il proiettore come si può ben vedere rappresenta l’arma in più per la pubblicità del futuro. Tra la carrellata di immagini appaiono scarpe sportive, bottiglie di Coca Cola ed Happy Meal di Mac Donald. Per chi non fosse ancora soddisfatto c’è ...

“Da viaggiatore seriale cambio vita e metto radici in Svezia : Adesso finalmente mi sento realizzato” : Ha finito il suo quarto e ultimo viaggio e ora mette su famiglia in una piccola comunità autogestita in una foresta della contea di Gävleborg a 30 chilometri da Hudiskvall, in Svezia. Il tutto mentre nel frattempo due dei suoi libri continuano ad essere tra i primi 5 più venduti su Amazon. Così Carlo Taglia, uno dei viaggiatori più social degli ultimi anni con oltre 200 mila followers su Facebook mette lo zaino nell’armadio e ...