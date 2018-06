Addio problemi di connessione lenta con Google Wifi | funzionamento e prezzo in Italia

optimaitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Potrete direaidicon, il dispositivo intelligente che si preoccuperà di gestire al meglio il segnale in ogni stanza, andando direttamente ad interfacciarsi con i router per offrirvi una copertura sempre stabile e veloce, in qualsiasi camera voi stiate soggiornando. Il sistema di avvale della tecnologia mesh, in grado di dare luogo ad una serie di punti di accesso Wi-Fi, tutti operanti in modo cristallino per proporre sempre e solo il miglior segnale possibile.Parliamo di una configurazione modulare (a seconda della struttura del vostro appartamento potreste aver bisogno anche di più), che non ha nulla a che vedere con i tradizionali repeater o range extender, che lavorano in modo completamente diverso. Il presupposto da cui prende le mosse questo nuovo apparecchio è il seguente: pensate a svariati access point Wi-Fi, ...