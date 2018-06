Addio a Richard Harrison | Il Vecchio di Affari in Famiglia

comingsoon

: All'età di 77 anni Richard Harrison, 'The Old Man' (Il Vecchio), patriarca della fortunata serie #AffariDiFamiglia,… - comingsoonit : All'età di 77 anni Richard Harrison, 'The Old Man' (Il Vecchio), patriarca della fortunata serie #AffariDiFamiglia,… - UniMoviesBlog : Addio a #RichardHarrison, star del programma Affari di famiglia - andreavantini90 : RT @UniMoviesBlog: Addio a Richard Harrison, star del programma Affari di famiglia -

(Di martedì 26 giugno 2018) All’età di 77 anniha perso la sua battaglia contro il parkinson. "The Old Man", Il, patriarca della fortunata seriediha lasciato i suoi cari nella giornata di ieri, 25 giugno 2018. A comunicare la notizia è il figlio Rick su twitter, pubblicando una foto che ritrae suo padre da giovane, accompagnata dalla tenera frase: "Ho perso un amico, un padre, un maestro e molto di più. The Old Man ha perso la sua lunga battaglia con il Parkinson questa mattina".Il Gold & Silver Pawn Shop di Las Vegas, nasce nel 1988 dalla passione degliper gli oggetti particolari. Il negozio diventa ben presto famoso grazie al reality Pawn Stars, tradotto in Italia con il titolo diin, in onda su History Italia e in chiaro su Cielo.Senior si trasforma ben presto in un’icona degli show televisivi grazie al suo piglio severo e in ...