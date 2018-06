Ad alcuni già clienti | Vodafone propone la Special 1000 10GB a 11 euro al mese

alcuni sceneggiatori di The Witcher 3 sono al lavoro con Dying Light 2 : Techland in occasione della conferenza dell'E3 di Microsoft ha annunciato Dying Light 2, riporta VG247, presentando inoltre una collaborazione con lo scrittore Chris Avellone, il quale ha lavorato anche a titoli importanti come Planescape Torment, Icewind Dale, Star Wars Knights of the Old Republic II e Pillars of Eternity. Oltre a questo nome, sicuramente uno dei migliori autori in circolazione, i ragazzi di Techland si sono assicurati anche la ...

Vodafone offre Internet 4G illimitato a 1 euro ad alcuni già clienti : Vodafone sta offrendo Internet illimitato in 4G per una settimana ad alcuni già clienti, al costo di attivazione di appena un euro. L'articolo Vodafone offre Internet 4G illimitato a 1 euro ad alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

Android : alcuni smartphone sono già infetti da malware al momento dell'acquisto : Gli utenti che sono in possesso di uno smartphone Android sono stati messi in allarme dopo che sono stati trovati dei malware preinstallati su centinaia di telefoni usciti direttamente dalla confezione. L'adware, soprannominato Cosiloon, è stato scoperto dai ricercatori della ditta Cybersecurity Avast. Gli esperti di sicurezza hanno affermato che il malware è stato trovato su centinaia di telefoni Android distribuiti in diversi Paesi: Regno ...

Rifiuti Roma - inchiesta sui saccheggiatori delle isole ecologiche. Con il via libera da parte di alcuni dipendenti Ama : Vanificano la buona condotta di migliaia di Romani saccheggiando le isole ecologiche e gettando i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee) nelle discariche abusive. Tutto ciò con la determinante compiacenza di una parte dei lavoratori Ama. E rendendo così le conseguenze sul decoro della Capitale ancora più devastanti di quelle derivanti dalle già note difficoltà strutturali nella gestione ordinaria dei Rifiuti. È in fase ...

Bevagna - in città le riprese de 'Il Nome della Rosa' : la troupe dello sceneggiato è stata impegnata nelle scorse ore con alcuni 'ciak' in ... : Per il turismo cittadino stanno già arrivando i primi benefici: "Questo forte movimento cinematografico ci consente di farci conoscere e mostrare al mondo le nostre bellezze e le nostre qualità ...

Furbetti del cartellino : arrestati alcuni dipendenti della Reggia di Caserta : Truffa aggravata e continuata e false attestazioni sulla presenza in servizio: sono i reati ipotizzati nei confronti di alcuni dipendenti della Reggia di Caserta arrestati questa mattina dalla polizia nell'ambito di una inchiesta della Procura di Caserta. Dalle indagini sarebbero emersi diversi episodi di assenteismo a carico dei dipendenti.

Wind festeggia il doppio ponte con una nuova offerta speciale per alcuni nuovi clienti : In occasione dell'imminente doppio ponte del 25 aprile e primo maggio, Wind lancia un'offerta per attirare nuovi clienti, provenienti da alcuni operatori concorrenti. L'articolo Wind festeggia il doppio ponte con una nuova offerta speciale per alcuni nuovi clienti proviene da TuttoAndroid.