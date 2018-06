Accordo Ue | via a negoziati Albania-Macedonia nel 2019

Petrolio - via libera Iran : verso Accordo per aumento produzione : E ora che il barile si è assestato a un prezzo tra 65 e 75 dollari, il mondo può tornare a consumare più Petrolio. E' la sintesi di quanto sta accadendo in queste ore a Vienna, dove si tiene l'...

Airbus : via da Gb senza Accordo Brexit : 12.43 Il colosso aereospaziale Airbus minaccia di lasciare il Regno Unito nel caso che Londra uscisse dal mercato unico e dall'unione doganale senza un accordo di transizione con l'Unione europea. La minaccia non è di poco conto, considerando che nel Regno Unito Airbus dà lavoro a 14.000 persone. La Compagnia ha fatto sapere che è pronta a "riesaminare i propri investimenti nel Regno, e la sua presenza di lungo periodo nel Paese".

Brexit - Airbus minaccia : via da Gb se non c'è Accordo : Il colosso aerospaziale pronto a rivedere gli investimenti a causa delle 'gravi turbolenze' nella produzione britannica - Senza un accordo che regoli l'uscita dall'Unione europea, via dalla Gran ...

Brexit : Airbus minaccia - via da Gb senza Accordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Airbus minaccia : 'Via dalla Gran Bretagna senza Accordo su Brexit' : La Airbus minaccia di abbandonare il Regno Unito, con la perdita di migliaia di posti di lavoro, se il Paese uscirà dall'Ue senza un accordo. Il colosso aerospaziale europeo, che dà lavoro a 14mila ...

Xi Jinping assicura all'Iran il sostegno all'Accordo sul nucleare. L'India frena sulla Nuova Via della Seta : I membri della Sco hanno stabilito una maggiore collaborazione nella lotta al terrorismo islamico e nello sviluppo dell'economia mondiale. Xi ha esortato i partecipanti a respingere la logica dei ...

Trump dal G7 : “Via tutti i dazi”. Conte : “Accordo sul commercio”. Ma Merkel e Macron frenano : I leader del G7 evitano, almeno formalmente, la spaccatura ma non trovano l’accordo quasi su nulla. E lasciano del summit di Charlevoix un’immagine di impotenza e debolezza. Eccetto il limatissimo documento finale, che pure è rimasto in bilico fino alla fine, restano le distanze sui temi più importanti e nessuno dei nodi cruciali, a partire proprio...

Conte al G7 : “Accordo sul commercio”. Merkel e Macron frenano. Trump va via prima : “Da Kim per una missione di pace” : Al termine della seconda giornata di lavori al G7, il premier italiano Giuseppe Conte annuncia che i leader internazionali hanno trovato un accordo sul commercio per attualizzare le regole. «Dazi, tariffe, barriere, si è molto discusso al G7. Posso anticiparvi che abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo tutti convenuto che il sistema del commercio...

G7 - Conte anticipa l'Accordo sul commercio (e Trump va via prima) : Il Wto (Organizzazione mondiale del commercio) è datato, va ripensato e adeguato al mutato scenario del commercio mondiale. Su questo tema, ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del...

al via la "rete integrata delle biblioteche innovative per il prestito digitale" grazie ad un Accordo tra regione e scuole vincitrici del ... : ... Fernanda Cecchini - attraverso questo accordo intende continuare ad impegnarsi a rafforzare, in modo organico e sistemico, la politica di sostegno alle biblioteche e alle azioni di sistema per l'...

ADL e Ancelotti sono d'Accordo : Jorginho via solo per 60 milioni : Il presidente e l'allenatore sono d'accordo, Jorginho andrà via solo per un'offerta irrinunciabile Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il City era su Jorginho già prima che Ancelotti diventasse il nuovo tecnico del Napoli. Quest'ultimo avrebbe concordato con De Laurentiis che il regista italo-brasiliano non verrà venduto per ...

Tumori - Centro Nerviano : Accordo con Merk Kgaa per nuovi farmaci : Alleanza Italia-Germania nella lotta al cancro. Nerviano Medical Sciences, maxi polo oncologico alle porte di Milano, controllato da fine marzo dal fondo cinese Hefei Sari V-Capital Management, annuncia oggi un accordo pluriennale di collaborazione e licenza con Merck Kgaa per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali. Secondo i termini dell’intesa, Nms concede a Merck il diritto esclusivo di condurre attività di R&S, ...

Enel - Accordo con società ferroviaria russa per sistemi accumulo : Teleborsa, - Enel, attraverso la sua controllata per i servizi energetici avanzati Enel X, e RusEnergoSbyt, fornitore energetico nato da una joint venture fra Enel ed ESN, hanno firmato un accordo di ...

Enel - Accordo con società ferroviaria russa per sistemi accumulo : Enel , attraverso la sua controllata per i servizi energetici avanzati Enel X, e RusEnergoSbyt, fornitore energetico nato da una joint venture fra Enel ed ESN, hanno firmato un accordo di partnership ...