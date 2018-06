Accetta un lavoro in Nigeria | chef veneto sequestrato con la moglie | “Senza soldi e

Salvini Accetta la sfida. “Lavoro per un governo ma elezioni più vicine” : «Io continuo a sperare di poter fare un governo, perché è quello che ci chiede la gente. Non lavoro per le elezioni, ma non le escludo. E certo, oggi sono più vicine». Matteo Salvini parla per sms perché è in vacanza con Elisa Isoardi in Puglia. Cielo, mare e la sabbia dove infilare il suo 2 di picche per Di Maio: sulle idee politiche dell’uomo si ...