optimaitalia

: A rilento per Huawei P8 Lite 2017 TIM l’aggiornamento B186: situazione il 26 giugno - OptiMagazine : A rilento per Huawei P8 Lite 2017 TIM l’aggiornamento B186: situazione il 26 giugno - casertanews : Lavori a rilento per l'Ato Rifiuti Caserta - mcontamino : @virginiaraggi perché #Roma è una città in cui non funziona niente? Strade groviera, sterpaglie ovunque, mezzi pubb… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Occorre analizzare più da vicino laper quanto riguarda il cosiddettoP8, versione dello smartphone lanciato sul mercato un anno e mezzo fa molto più diffusa di quanto si possa immaginare. Nei giorni scorsi su queste pagine vi ho preannunciato il rollout dell'aggiornamento, molto atteso dagli utenti non tanto per le novità incluse al suo interno, quanto per il fatto che da diversi mesi non si avevano notizie dalla compagnia telefonica dal punto di vista software.Come stanno effettivamente le cose oggi 26? Secondo le ultimissime notizie che ho avuto modo di raccogliere all'interno delle community tematiche, sembrerebbe che la maggior parte degli utenti non abbia ancora avuto modo di installare l'aggiornamento in questione a bordo del proprioP8, anche se a dirla tutta lapare si sia sbloccata proprio in queste ore. ...