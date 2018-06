A “Love Me Gender” amori ed identità in cerca di futuro | il tema dell’ultima puntata

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Unadal titolo”” conclude la stagione di ”Love Me Gender” Con ladal titolo “” in onda mercoledì 27 giugno 2018 alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135) si chiude il viaggio diMe, la produzione originale laF firmata da Stand By Me che racconta l’amore ai tempi della “gender revolution”. Chiara Francini raccoglie tre storie di giovanifluidi ein evoluzione: sono quelle di Francesca e Silvia e il loro amore bisex, Nicolò e Giulia, una giovane coppia che sta affrontando insieme una transizione e Ale Crash, uno youtuber transgender non binario. Francesca, precedentemente sposata con Simone, scopre la sua bisessualità quando incontra Silvia, lesbica dichiarata, con cui è felicemente sposata dal 2016. Nicolò e Giulia, invece, sono stati per anni una coppia lesbica, prima che Nicolò capisse di voler ...