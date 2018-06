wired

: 5 account italiani che stanno usando IgTv - micheleiurillo : 5 account italiani che stanno usando IgTv - pinacobalto : Nell'altro account stiamo abbinando gli nct ai presentatori italiani e ne sta uscendo del trash da farmi star male, a breve aggiornamenti -

(Di martedì 26 giugno 2018) 5cheSono passati pochi giorni dall’annuncio di, la nuova app integrata di Instagram che permette di caricare video verticali lunghi fino ad un’ora. Per ora, cercando fra i canaligià creati, si trovano più che altro brevi prove per capire “cos’è” e “dove esce” (vedere Clio Makeup per credere) e tentativi di riciclare senza troppi patemi contenuti scaricati dalle Stories o addirittura orizzontali. Alcuniinvece cercando di creare video direttamente per la nuova piattaforma. Ecco alcuni esempi. 1. Chiara Ferragni Ovviamente. Chi se non lei poteva sperimentare per prima il formato. L’influencer più nota d’Italia propone due video da circa 7 minuti l’uno in cui, con l’aiuto del compagno Fedez, mostra ai suoi follower tutte le stanze della nuova casa di Milano. Se siete pronti a un lungo viaggio ...