26 06 2018 - Athletic club | tre appuntamenti in estate | si comincia a San Martino

Pronostico Waterford vs St Patrick’s Athletic - Ireland Premier Division 8-6-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 22^ giornata, Analisi e Pronostico di Waterford-St Patrick’s Athletic, venerdì 8 giugno 2018. Sfida importante per l’Europa League. Waterford–St Patrick’s Athletic, venerdì 8 giugno. Il Waterford United, neopromosso e rivelazione del torneo ospita il St Patrick’s. Entrambe cercano la vittoria, sopratutto i padroni di casa di fronte al proprio pubblico dopo troppe giornate negative e per rimanere ...