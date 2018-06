10 luoghi da visitare per i fan di Sense8

wired

(Di martedì 26 giugno 2018) Centinaia di location sparse in tredici nazioni, per due stagioni leggendarie che sono costate a Netflix qualcosa come 9 milioni di dollari per episodio. Il recente capitolo conclusivo di, la surreale opera di Lana e Lilly Wachowski e di J. Michael Straczynski, ha tentato di regalare un finale sensato e meritato alle tormentate avventure degli otto sensorium protagonisti. E anche se qualcuno ha storto il naso davanti a qualche filone narrativo tranciato di netto per ragioni di costi e di tempi, è pur vero che questa serie resterà nella storia per l’incredibile varietà di paesaggi e monumenti che hanno fatto da sfondo alla narrazione. Per cercare di combattere la nostalgia da connessioni telepatiche avanzate, e in vista delle prossime vacanze, abbiamo dunque deciso di spulciare i 24 episodi alla ricerca di alcuni tra ipiù suggestivi in cui Will, Lito, Sun e gli altri ...