Zsa Zsa | il cane più brutto del mondo

Il cane più brutto del mondo è un bulldog del Minnesota : il concorso di bruttezza va a Zsa Zsa [GALLERY] : Un concorso di bruttezza per i cani più orrendi del mondo: il vincitore della trentesima edizione è Zsa Zsa, un bulldog del Minnesota Giunto alla sua trentesima edizione, il concorso per i cani più brutti del mondo è andato in scena in California. È un esemplare di razza bulldog di particolare bruttezza e proveniente dal Minnesota, il cane che si è aggiudicato l’Ugliest Dog Contest. Zsa Zsa, questo è il nome del cane in questione, ha avuto ...

