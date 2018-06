leggioggi

: ZES: opportunità tra agevolazioni fiscali e semplificazione amministrative - - LeggiOggi_it : ZES: opportunità tra agevolazioni fiscali e semplificazione amministrative - - UPGriffi : RT @italo_ventura: #ZES...(zone economiche speciali) non un sostegno ma un’opportunità #sudperchèno #riparteilSud #riparteilpaese???? @Vin_Pe… - PietroSpirito1 : RT @italo_ventura: #ZES...(zone economiche speciali) non un sostegno ma un’opportunità #sudperchèno #riparteilSud #riparteilpaese???? @Vin_Pe… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il trasporto per mare è considerato in primis dalla Comunità Europea come un settore peculiare per lo sviluppo dell’economia dei paesi e di conseguenza capace di contribuire allo sviluppo delle varie aree regionali. L’Italia data la sua configurazione geografia e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell’Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche in particolare quelle maggiormente depresse, le Zes costituiscono una occasione da non lasciasi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l’attrattività degli investimenti. Un’accelerazione alla realizzazione delle ZES si ha in particolare con l’emanazione del Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 cosiddetto “Decreto Mezzogiorno”, che ha ...