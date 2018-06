Yemen | come sauditi e Huthi ostacolano ingresso e distribuzione degli aiuti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) La vita di milioni di civiliiti è in pericolo poiché la coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita limita l’nel Paese di forniture essenzialicibo, carburante e medicinali e la loroviene poi rallentata dalle forze(gruppo armato dello). Lo ha denunciato Amnesty International in un rapporto pubblicato venerdì scorso. Dal 2015 la coalizione militare a guida saudita ha rafforzato a più riprese il blocco navale dei porti di Saleef e Hodeidah, controllati dagli, limitando l’di prodotti d’importazione di primaria necessità. Da subito l’Arabia Saudita ha iniziato a ispezionare le navi e a ritardare o negare l’accesso ai porti del mar Rosso, sostenendo che era necessario attuare l’embargo sulle armi deciso dalla risoluzione 2216 del Consiglio di sicurezza. Nello stesso anno, per ...