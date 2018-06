Xiaomi Redmi 6 Pro | Foto | Scheda tecnica e Prezzi

Xiaomi Redmi 6 Pro è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6 Pro e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Redmi 6 Pro Xiaomi ha presentato la nuova variante della gamma media Redmi 6 Pro. Il nuovo Redmi 6 Pro si distingue dai suoi fratelli minori, Redmi 6 e Redmi 6A, per un inedito notch, […]

Ecco Xiaomi Redmi 6 Pro - l'ennesimo medio gamma cinese con notch e Snapdragon 625 : Xiaomi pronta ad aggredire un'altra volta la fascia medio bassa del mercato, presidiata con forza da anni grazie a prodotti dall'ottimo rapporto qualità prezzo

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 : Il Migliore Sotto Ai 200 Euro : Recensione VideoRecensione Xiaomi Redmi Note 5. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Xiaomi Redmi Note 5: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Recensione Xiaomi Redmi Note 5 C'è poco da dire: Xiaomi Redmi Note 5 è un best buy Sotto ogni punto di vista. Design a parte, non particolarmente innovativo, questo Xiaomi Redmi Note 5 […]

MIUI 10 disponibile per Xiaomi Mi 5 - Redmi 6 e Redmi 6A : Tre nuovi dispositivi ricevono una prima versione di MIUI 10: una Global per Xiaomi Mi 5 e un Chiane Developer per i nuovissimi Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A.

La MIUI 10 China Beta porta i video in 1080p a 60 fps su Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il cui code name è whyred, è stato lanciato in India lo scorso mese di febbraio ed ora, con l'arrivo della MIUI 10 China Beta, si arricchisce della possibilità di registrare video in 1080p a 60 fps. Si tratta comunque di un miglioramento sulla carta interessante per il già ottimo mid-range di Xiaomi.

Nuovi dettagli - prezzi e immagini per Xiaomi Mi Pad 4 e Xiaomi Redmi 6 Pro : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale arrivano Nuovi dettagli su Xiaomi Mi Pad 4 e Xiaomi Redmi 6 Pro, dei quali ormai conosciamo quasi tutto.

Xiaomi Redmi 6 Pro : il notch potrà essere nascosto e nuove foto dal vivo : Nelle scorse ore Xiaomi ha pubblicato una nuova immagine teaser dedicata allo Xiaomi Redmi 6 Pro ed in particolare ad una sua caratteristica software

Snapdragon 660 per Xiaomi Mi Pad 4 - mente Redmi 6 Pro si mostra in foto e render ufficiali : Il prossimo 25 giugno Xiaomi presenterà il nuovo tablet Xiaomi Mi Pad 4 e l'anello mancante per il rinnovamento della fascia bassa, vale […]

Xiaomi pronta a presentare Mi Pad 4 e Redmi 6 Pro il prossimo 25 giugno : Saranno presentati il 25 giugno due nuovi dispositivi Xiaomi: il nuovo Mi Pad 4 con schermo da 8 pollici e Redmi 6 Pro con notch e Snapdragon 625.

Comprare Xiaomi Redmi Note 5 Pro al miglior prezzo in assoluto : Il potente phablet di Xiaomi il Redmi Note 5 è in promozione a poco più 140 euro e 160 euro per la versione più potente in commercio. Dispositivo bello e potente ora in super sconto Xiaomi Redmi Note 5 in offerta nelle due versioni con prezzi da solo 142€ Redmi Note 5 è il potente […]

Come installare MIUI 10 su Xiaomi Mi MIX 2/2S - Mi 6 e Redmi Note 5 Pro : Xiaomi ha da poco rilasciato le prime Global Beta di MIUI 10, il nuovo sistema operativo basato su Android. Ecco Come installarlo sui vostri smartphone.