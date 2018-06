Xiaomi presenta una custodia impermeabile a meno di 5 euro

Xiaomi pronta a presentare Mi Pad 4 e Redmi 6 Pro il prossimo 25 giugno : Saranno presentati il 25 giugno due nuovi dispositivi Xiaomi: il nuovo Mi Pad 4 con schermo da 8 pollici e Redmi 6 Pro con notch e Snapdragon 625. L'articolo Xiaomi pronta a presentare Mi Pad 4 e Redmi 6 Pro il prossimo 25 giugno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi pronta a presentare Mi Pad 4 e Redmi 6 Pro il prossimo 25 giugno : Saranno presentati il 25 giugno due nuovi dispositivi Xiaomi: il nuovo Mi Pad 4 con schermo da 8 pollici e Redmi 6 Pro con notch e Snapdragon 625. L'articolo Xiaomi pronta a presentare Mi Pad 4 e Redmi 6 Pro il prossimo 25 giugno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante : Xiaomi presenta un nuovo spazzolino elettrico nella propria piattaforma di crowdfunding, a un prezzo decisamente competitivo e dalle funzioni interessanti. L'articolo Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Mi TV 4 da 75 pollici e Mi VR standalone con Snapdragon 821 : Nell'evento nel quale sono stati presentati Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE, Mi Band 3 e MIUI 10, Xiaomi ha lanciato anche una nuova smart TV da 75 pollici e un visore VR standalone. L'articolo Xiaomi presenta Mi TV 4 da 75 pollici e Mi VR standalone con Snapdragon 821 proviene da TuttoAndroid.

Presentato lo Xiaomi Mi 8 : specifiche ufficiali - spunta anche il prezzo : È stato da poco Presentato lo Xiaomi Mi 8, il nuovo top di gamma del marchio cinese, che ha sancito il salto rispetto alla versione Mi 7, alla fine accantonata, vuoi anche per l'occasione offerta dall'ottavo anniversario della società (si consideri pure che il numero 8 in Cina viene considerato estremamente fortunato). Il device include un display AMOLED FHD+ (2248 x 1080 pixel) con diagonale da 6.21 pollici in formato 18,7:9, e notch nella ...

Xiaomi Mi Band 3 sarà presentata il 31 maggio - Lenovo Z5 il 5 giugno : Il Vice Presidente Senior di Xiaomi ha confermato che tra i protagonisti dell'evento in programma per giovedì 31 maggio ci sarà anche la Xiaomi Mi Band 3 L'articolo Xiaomi Mi Band 3 sarà presentata il 31 maggio, Lenovo Z5 il 5 giugno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi in Italia - nella presentazione tutti i confronti puntano ad Apple - : Oltre ai confronti con Apple e gli altri principali marchi del mondo smartphone, in cui Xiaomi supera sempre tutti per crescita di mercato e percentuali, sono arrivati poi confronti decisamente più ...

Xiaomi potrebbe presentare il SoC Surge S2 a fine maggio : Nel corso dell'evento in programma per fine maggio, Xiaomi potrebbe presentare il suo secondo SoC, Xiaomi Surge S2, le cui specifiche tecniche sono confermate da ARM. L'articolo Xiaomi potrebbe presentare il SoC Surge S2 a fine maggio proviene da TuttoAndroid.

Elenco Xiaomi degli smartphone in presentazione : c’è pure il Mi7 Lite : Che il marchio Xiaomi stia prendendo il volo in Europa e negli USA è cosa ormai assodata, come confermato dalla lunga lista dei device in via di presentazione. Lo riporta con dovizia di particolari il portale 'KillingFeatures', fornendo anche un Elenco completo dei dispositivi che il produttore cinese annuncerà da qui alla fine del 2023 (molti di questi potrebbero anche essere ufficializzati molto prima, già nel corso del 2018). Tra i ...

Xiaomi presenta Fabulus F1 - una TV laser da 100 pollici a meno di 1.000 euro : Xiaomi ha presentato Fabukus F1, una nuova TV laser con diagonale da 100 pollici e un prezzo, In Cina, leggermente inferiore ai 1.000 euro. L'articolo Xiaomi presenta Fabulus F1, una TV laser da 100 pollici a meno di 1.000 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi S2 - certificato dal TENAA - sarà presentato il 10 maggio : Xiaomi Redmi S2, appena certificato dall'ente cinese TENAA, sarà presentato il prossimo 10 maggio e potrebbe essere destinato agli appassionati di selfie. L'articolo Xiaomi Redmi S2, certificato dal TENAA, sarà presentato il 10 maggio proviene da TuttoAndroid.

Tre presenta il nuovo listino con le ALL-IN a prezzo bloccato e Xiaomi Mi MIX 2 : Tre presenta il nuovo listino, con offerte valide da oggi e le ALL-IN a prezzo bloccato a partire da domani e fino alla fine del mese di maggio. L'articolo Tre presenta il nuovo listino con le ALL-IN a prezzo bloccato e Xiaomi Mi MIX 2 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta la nuova lampada Yeelight Eye Lamp Pro e un mini tapis roulant : Xiaomi lancia una nuova Lampada nella propria piattaforma di crowdfunding, Yeelight Eye Lamp Pro, che promette di offrire una luce molto simile a quella naturale. L'articolo Xiaomi presenta la nuova Lampada Yeelight Eye Lamp Pro e un mini tapis roulant proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6X è presente sul sito ufficiale Android prima della presentazione ufficiale : A due giorni dalla presentazione ufficiale, che si terrà il 25 aprile in Cina, Xiaomi Mi 6X è già finito sul sito ufficiale di Android, rivelando però solo alcune delle proprie specifiche tecniche. L'articolo Xiaomi Mi 6X è presente sul sito ufficiale Android prima della presentazione ufficiale proviene da TuttoAndroid.