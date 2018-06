Windows 10 April Update | problemi con la connessione dei dispositivi alla rete? Ecco il

Microsoft “disturba” gli utenti Windows 10 che non vogliono aggiornare ad April Update : April Update è stato l’aggiornamento di Windows 10 con la velocità di adozione più elevata superando in poco meno di due mesi i 250 milioni di PC a fronte dei 700 totali.-- Nonostante questo sia un buon risultato in relazione al tempo impiegato, Microsoft a quanto pare desidera che tutti i dispositivi dotati del suo sistema operativo siano aggiornati subito all’ultima versione per garantire affidabilità, nuove features piuttosto interessanti e ...

Microsoft soddisfatta di Windows 10 April Update : stabilità - velocità di adozione e AI : A quanto pare Microsoft non può non essere soddisfatta del lavoro svolto con April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10 approdato pubblicamente il 31 Aprile di quest’anno. April Update si è rivelata essere la versione di Windows 10 con l’adozione più veloce mai registrata dal 2015, ovvero da November Update, raggiungendo in meno di due mesi più di 250 milioni di PC a fronte dei 700 totali. Un ottimo risultato dovuto ...

Windows 10 April Update : disponibile la build 17134.111 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.111 (KB4284835). Changelog Provides protections from an additional subclass of speculative execution side channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639). These protections aren’t enabled by default. For Windows client (IT pro) guidance, follow the ...

April Update è l’aggiornamento di Windows 10 con l’adozione più veloce : April Update, conosciuto in precedenza come Redstone 4, sarebbe l’aggiornamento con il più veloce tasso di adozione dell’intera storia di Windows 10. A confermare ciò sono i recenti dati statistici raccolti e pubblicati da AdDuplex attraverso dei sondaggi effettuati tramite il Microsoft Store che riportano un risultato più che positivo: l’aggiornamento di Aprile, dopo nemmeno un mese dal suo rilascio al pubblico, ha raggiunto ...

Windows 10 April Update ti ha mandato in tilt il PC? Ecco come rianimarlo : Windows 10 April Update, noto anche come Windows 10 1803, ha apportato diverse modifiche funzionali rispetto la versione precedente. A differenza di quelle migliorative, l’aggiornamento delle funzioni può comportare dei problemi al momento dell’installazione, è per questo motivo che Microsoft consiglia di effettuare questo tipo di Update con un avvio pulito. L’aggiornamento di Aprile ha comportato diverse problematiche, solo in ...

Windows 10 : Microsoft evidenzia le novità di April update per le estensioni di Edge : Microsoft ha introdotto il supporto alle estensioni per il proprio browser Edge con Anniversary update distribuito nel 2016 dopo tante richieste provenienti sia dagli Insider che dagli utenti stabili. Per un po’ la funzionalità non ha ricevuto particolari novità ma gli sviluppatori si sono comunque mostrati abbastanza interessati alla piattaforma rilasciando nuovi add-in sul Microsoft Store. Con il rilascio di April update, invece, il ...

Hai Avast Antivirus? Allora non puoi installare Windows 10 April Update : Dopo il caso riguardante gli SSD targati Toshiba, April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10, sembra avere altri problemi di incompatibilità. Negli ultimi giorni numerosi utenti hanno segnalato nei vari forum l’impossibilità di aggiornare completamente i propri dispositivi alla nuova versione in quanto, durante l’installazione, compaiono soltanto delle varie schermate blu di configurazione che non possono essere in ...

Windows 10 April Update : disponibile la build 17134.81 : Microsoft ha rilasciato ieri sera un secondo aggiornamento cumulativo di maggio per tutti gli utenti Windows 10 che hanno installato April Update. Si tratta della build 17134.81 che prende la denominazione di KB4100403. Ovviamente non si segnalano novità particolari ma esclusivamente fix di bug e piccoli miglioramenti correttivi. Changelog Addresses an issue in Internet Explorer that might cause communication between web workers to fail in ...

Windows 10 April Update : quanti problemi - schermata nera e altro : Windows 10 April Update ha portato diverse modifiche e nuove funzionalità all’OS di Redmond, ma anche tante problematiche. Ultima, in ordine cronologico, la schermata nera o una schermata con un paio di icone che non permette di accedere e utilizzare il PC. Windows 10 e il problematico aggiornamento di Aprile C’è chi ha accusato l’antivirus Avast di essere colpevole delle anomalie susseguenti all’Update, poi smentite ...

Windows 10 April Update : problemi anche con gli SSD Toshiba! : Windows 10 April Update, l’ultimo grande aggiornamento di Windows 10, non sta di certo avendo vita facile da quando è stato reso noto al grande pubblico. Dopo alcune problematiche legate a “difetti” hardware e software, Windows 10 April Update ha iniziato a creare alcuni problemi non solo sugli SSD Intel, ma anche su alcuni SSD Toshiba! In via del tutto precauzionale infatti, Microsoft ha comunicato di aver bloccato ...

Windows 10 : i problemi del boot di April Update derivano dalle SSD : In questi giorni abbiamo discusso del recente problema che vede diversi utenti Windows 10 coinvolti in difficoltà nell’avviare i propri PC e tablet dopo aver effettuare l’aggiornamento ad April Update. Microsoft è restata in silenzio per diverso tempo ma, dopo diversi giorni, si è decisa finalmente a chiarire la questione ammettendo pubblicamente la presenza di un bug all’interno delle ultime build che causa, in svariate ...

Windows Mixed Reality : Alex Kipman mostre le novità di April Update : April Update è stato rilasciato, oltre che per Xbox One e Windows 10, anche per Windows Mixed Reality che comprende HoloLens e i visori prodotti dagli OEM. In un video, il team di Alex Kipman ha presentato le novità di Microsoft HoloLens e dell’intera piattaforma di realtà mista con l’aggiornamento di Aprile. Questo include una serie di nuove utili funzionalità per gli utenti aziendali, compreso una migliore implementazione per gli ...

Windows 10 April Update : come risolvere i problemi di boot : L’8 maggio Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo pubblico di Windows 10 April Update (versione KB4103721) portando con sè numerosi fix di bug. A quanto pare, stando a delle segnalazioni provenienti dai forum del Colosso di Redmond, l’aggiornamento causa purtroppo, su un numero abbastanza limitato di PC e tablet, dei problemi al boot del sistema operativo, il quale mostrerebbe soltanto una preoccupante schermata ...

Windows 10 Mobile April Update? Ma anche no! : Qualche giorno fa abbiamo riportato una notizia che vi ha letteralmente mandato su di giri: la possibilità di avere sui vostri smartphone Windows 10 Mobile, il tanto chiacchierato April Update, l’ultimo grande aggiornamento di Windows 10! La notizia nel giro di poche ore ha fatto il giro del mondo e ad alimentare le speranze di tutti gli utenti, è stato un presunto errore riportato sul sito ufficiale Microsoft che avrebbe infatti ...