Wind Summer Festival 2018 | vincitore e cantanti Quarta serata | Riki e Vegas Jones

Wind Summer Festival 2018/ Ospiti e vincitore ultima serata : Irama emozionatissimo sui social : Il Wind Summer Festival 2018 si chiude stasera con il gran finale in scena a Piazza del Popolo in attesa della messa in onda su Canale 5: quale sarà la canzone dell'estate?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Ospiti del Wind Summer Festival - 4ª serata del 25 giugno in Piazza del Popolo : Gli Ospiti del Wind Summer Festival sono in parte ufficiali. La manifestazione canora di scena in Piazza del Popolo sono al rush finale, quello nel quale sarà incoronato il vincitore finale della nuova edizione della kermesse quest'anno condotta da Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Oltre 60 gli Ospiti che hanno preso parte alla kermesse, tornata nelle mani della Fascino di Maria De Filippi e con la collaborazione della F&P ...

Wind Summer Festival 2018 - 25 giugno : scaletta e cantanti quarta serata : Wind Summer Festival 2018 25 giugno. Torna anche quest’anno l’attesissima kermesse musicale che farà risuonare di musica Piazza del Popolo a Roma il 22, 23, 24 e 25 giugno. Presentano i quattro appuntamenti Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della quarta serata il 25 giugno. In fondo all’articolo sono presenti tutti i link utili sul Festival. Leggi anche: ...

Wind Summer FESTIVAL 2018/ Terza serata 24 giugno - i cantati : sempre freddezza tra J-Ax e Fedez? : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, cantanti oggi 24 giugno: Ermal Meta, Emma Marrone, Irama, Anna Tatangelo e Bianca Atzei tra i nomi sul palco a Piazza del Popolo.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:54:00 GMT)

'Wind Summer Festival' alza il sipario a piazza del Popolo : piazza del Popolo a Roma in festa. Come ogni anno il consueto appuntamento con la manifestazione piu cool dall'estate il 'Wind Summer Festival' che ci riporta indietro nel tempo quando si aspettava il ...

Alice Merton al Wind Summer Festival - e il pubblio si scatena sulle note di 'No roots' : 'I fan italiani sono straordinari' : Quando Alice Merton mette piede sul palco del Wind Summer Festival sembra capitata lì per caso, ma non appena intona la strofa di 'No roots' - da settimane ovunque sia in radio che nelle playlist ...

Alice Mertono al Wind Summer Festival - e il pubblio si scatena sulle note di 'No roots' : 'I fan italiani sono straordinari' : Quando Alice Merton mette piede sul palco del Wind Summer Festival sembra capitata lì per caso, ma non appena intona la strofa di 'No roots' - da settimane ovunque sia in radio che nelle playlist ...

Wind Summer Festival 2018 - 24 giugno : scaletta e cantanti terza serata : Wind Summer Festival 2018 24 giugno. Torna anche quest’anno l’attesissima kermesse musicale che farà risuonare di musica Piazza del Popolo a Roma il 22, 23, 24 e 25 giugno. Presentano i quattro appuntamenti Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della terza serata il 24 giugno. In fondo all’articolo sono presenti tutti i link utili sul Festival. Leggi anche: ...

Roma. Wind Summer Festival - la piazza è sold out : Un sabato italiano, tra musica emergente e canzoni da ballare – Comincia presto, prima delle 21, il secondo appuntamento con il Wind Summer Festival 2018. piazza del Popolo si riempie fino a traboccare di teenager pronti a urlare a squarciagola le canzoni dei loro idoli, e di meno giovani perplessi che provano invano a decodificare i sentimenti delle nuove generazioni. Alla conduzione ancora Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele ...

Wind Summer Festival 2018/ Terza serata 24 giugno - i cantati : Ermal Meta - Irama e Anna Tatangelo : Wind Summer Festival 2018, cantanti oggi 24 giugno: Ermal Meta, Emma Marrone, Irama, Anna Tatangelo e Bianca Atzei tra i nomi sul palco a Piazza del Popolo.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 04:00:00 GMT)

Wind Summer FESTIVAL 2018/ Cantanti oggi 23 Giugno 2018 : anche Alice Merton sul palco (seconda serata) : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 Giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti oggi 23 Giugno 2018 : foto - serata al via (seconda serata) : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del Wind Summer Festival 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 Giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Wind Summer FESTIVAL 2018/ Cantanti oggi 23 Giugno 2018 : Ghali sul palco - Zerbi riprende (seconda serata) : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 Giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:54:00 GMT)

Carl Brave e Michielin al Wind Summer Festival : 'Siamo un duetto da paura' : Carl Brave è il perfetto chapeiron per la tappa romana di Francesca Michielin, con cui condivide il palco del Wind Summer Festival, per il duetto su 'Fotografia': 'Se la vedessi in giro le direi 'A' ...