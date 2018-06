Wimbledon 2018 | otto italiani avanti nelle qualificazioni Fuori solo Donati

Qualificazioni Wimbledon 2018 : il primo turno maschile sorride agli azzurri. Avanti otto italiani su nove : La prima giornata di Qualificazioni al maschile dà molte gioie all’Italia a Wimbledon : superano il primo di tre ostacoli verso il main draw ben otto italiani su nove . Domani entreranno in scena anche le donne con quattro italiane alla ricerca del pass per il tabellone principale. Alessandro Giannessi si sbarazza del serbo Danilo Petrovic con un doppio 6-3, mentre con un altro punteggio periodico, stavolta un doppio 6-2, Luca Vanni si ...

Wimbledon 2018 / Diretta qualificazioni streaming video e tv : Vanni e Giannessi in vantaggio! : Diretta WIMBLEDON 2018 : info streaming video e tv, parte oggi il torneo di tennis più prestigioso. Per tutta la settimana assisteremo ai tre turni previsti nelle qualificazioni al main draw(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Tennis - Wimbledon 2018 : tutti gli italiani al via nelle qualificazioni. Sono tredici : Scattano oggi le qualificazioni per il tabellone principale di Wimbledon 2018 . I Championships Sono ormai alle porte e saranno tredici gli azzurri al via nel terzo Slam dell’anno. Tra gli uomini Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzo e Matteo Berrettini Sono già presenti nel tabellone principale ed a loro sperano di aggiungersi altri azzurri. Sono tanti i Tennis ti italiani (nove) che proveranno a raggiungere i loro ...

Wimbledon 2018 : cinque gli italiani nel tabellone principale del torneo di doppio : Dal 2 al 15 luglio avrà inizio il mitico torneo di Wimbledon 2018 . Sull’erba londinese più celebre del mondo i tennisti migliori si confronteranno per conquistare il celebre trofeo. Nel torneo di doppio saranno cinque i tennisti italiani al via. Dopo aver raggiunto il terzo round nel Roland Garros, tornano a disputare uno Slam Daniele Bracciali ed Andreas Seppi che comporranno l’unica coppia tutta italiana dei Championships. Marco ...

Tennis ATP Stoccarda 2018 : Roger Federer piega Milos Raonic in finale. Il “Maestro” fa paura pensando a Wimbledon : Roger Federer colpisce ancora. Reduce dal ritorno sul trono del Tennis mondiale, grazie al successo sull’australiano Nick Kyrgios in semifinale, “Sua Maestà” infligge una dura lezione di Tennis al n.35 del ranking, ex top10, Milos Raonic, sconfitto 6-4 7-6 in 1 ora e 20 minuti di partita nella finale dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’erba è sempre amica del “Maestro“ e, dopo aver lasciato il ...