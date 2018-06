William in Giordania come Kate Middleton da bambina

vanityfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) «È lei, la riconosco». Il principe, 36 anni, nel guardare questa foto d’epoca non ha dubbi: quellaseduta sulle stesse rovine che lui sta visitando in questi giorni, è sua moglie,. E l’erede al trono britannico lo racconta al principe Hussein di, 23, primogenito della regina Rania e del re Abdallah, suo accompagnatore ufficiale. In queste oreè ine, dopo aver recuperato la partita dei Mondiali Gran Bretagna-Panama, ha fatto tappa nel bellissimo sito archeologico di Jerash, dove ha incontrato un gruppo di bambini siriani e giordani, che possono portare avanti gli studi grazie al programma di aiuti promosso dall’Unicef. Will, inoltre, si è detto «felice» di poter seguire le orme della moglie. LEGGI ANCHEIl principee l'intoccabile rito della partita dei Mondiali Lo scatto della famigliain ...