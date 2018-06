William fa la storia | primo reale inglese a visitare la Terra Santa

La top 3 di Venus Williams : “ecco chi sono i tennisti migliori della storia” : In una recente intervista Venus Williams ha stilato la top 3 dei migliori tennisti della storia: ecco i nomi scelti dalla ‘Venere’ Nonostante il 2018 di Venus Williams non sia proprio un anno eccezionale sotto il profilo dei risultati, la tennista americana a Parigi farà la sua 78ma presenza Slam in carriera: un vero e proprio record nell’Era Open che la mette davanti anche a Roger Federer fermo a 72. Di tennis ‘ne ...

Federer - parole al miele verso Serena Williams : “è la migliore della storia - vederla è affascinante perché…” : Roger Federer ha speso delle splendide parole per Serena Williams, definendo la tennista americana come una delle migliori, se non la migliore, tennista della storia Roger Federer di complimenti in carriera ne ha ricevuti tanti, ma il tennista svizzero non è nuovo anche ad elargire elogi e apprezzamenti anche per i colleghi. Recentemente Federer ha speso delle bellissime parole per Serena Williams, tennista in grado di dominare il circuito ...