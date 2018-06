wired

: Westworld, la cronologia di tutti gli eventi delle due stagioni #pcexpander #cybernews #notizie #news #socialmedia - pcexpander : Westworld, la cronologia di tutti gli eventi delle due stagioni #pcexpander #cybernews #notizie #news #socialmedia - News4UDC : RT @Lauraenientepiu: Westworld, la cronologia di tutti gli eventi delle due stagioni - Lauraenientepiu : Westworld, la cronologia di tutti gli eventi delle due stagioni -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Vi siete persi tra i piani temporali di? Non vi è chiaro se Bernard, ci è o ci fa, se Ford è realmente vivo e esattamente che diamine di storia è quella della Ghost Nation? Per aiutarvi nell’orientamento dei vari archi temporali della serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy abbiamo preparato questa timeline che cerca di ricostruire con una certa precisione gliche hanno costellato il parco, dalla creazione del primo host all’arrivo del team di soccorso che vediamo nella prima puntata della seconda stagione. Notate bene: non abbiamo ancora inserito nulla sul finale della seconda stagione., ladiglidueWired.