Volkswagen Jetta Bonneville - Esemplare unico per la Speed Week

(Di lunedì 25 giugno 2018) Laha scelto un modo originale per promuovere la nuova generazione della. La berlina, nella versione riservata al mercato americano, è stata svelata al Salone di Detroit e sarà protagonista in agosto alladi.In gara con la nuova. La filiale americana dellaha infatti realizzato in collaborazione con la californiana THR Manufacturing unche sarà iscritto della classe BGC/G e che punterà al record di categoria di 208,472 miglia orarie (333,5 km/h). La vettura è stata modificata secondo i regolamenti con una gabbia di protezione e con il paracadute esterno per la frenata. Il 2.0 TSI anticipa la versione di serie GLi. Oltre all'assetto totalmente rivisto troviamo poi il differenziale autobloccante e il propulsore 2.0 TSI EA888, non previsto inizialmente sul modello di serie e atteso in futuro sulla variante ...