“Voi ci insultate? Ed ecco cosa facciamo noi” Salvini | succede in queste ore

caffeinamagazine

: RT @brividocosmico_: Un thread carino e spiritoso (e corretto) scatena una bufera di insulti. Io proprio non capisco quali problemi abbiate… - LavocediConchy : RT @brividocosmico_: Un thread carino e spiritoso (e corretto) scatena una bufera di insulti. Io proprio non capisco quali problemi abbiate… - Tomerini63 : RT @Sioux57155692: Grazie, Grazie a voi tutti! Per favore continuate ad insultare, continuate a difendere spacciatori, clandestini, ladri,… - targaaryenbitch : RT @brividocosmico_: Un thread carino e spiritoso (e corretto) scatena una bufera di insulti. Io proprio non capisco quali problemi abbiate… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il centrodestra, trainato dalla Lega, avanza nei ballottaggi diamministrative espugnando ‘roccaforti rosse’ in Toscana ed Emilia. Il Pd ha perso Massa, Pisa (dove il Carroccio è il primo partito) e Siena pur accaparrandosi Ancona e affermandosi a Brindisi e Teramo. Addio anche a Imola, che va ai 5 Stelle, e Ivrea. M5S sconfitto a Ragusa conquista oltre a Imola anche Avellino. Il centrodestra conquista anche Sondrio, Viterbo e Terni. E così, arrivano le parole del leader leghista. «STORICHE vittorie della Lega in Comuni amministrati dalla sinistra da decenni: GRAZIE!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano. Prima gli italiani, io non mi fermo». Così, su Facebook il leader della Lega e ministro dell’Interno, Matteo, esulta per i risultati dei ballottaggi delle amministrative che hanno visto un exploit della Lega e ...