Visto negato alla madre del rifugiato sposo nell’Astigiano | il sindaco | “Farò da garante”

Asti - mamma non può andare al matrimonio del figlio : Visto negato per “rischio migratorio” : La mamma di un ragazzo originario del Gambia e arrivato quattro anni fa in Piemonte, dove ha ottenuto lo status di rifugiato politico, ha continuato a studiare e trovato un lavoro, non riesce a ottenere il visto per poter partecipare al matrimonio del figlio con una ragazza italiana. Secondo l’ambasciata la signora potrebbe decidere di restare in Italia.Continua a leggere