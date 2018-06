VIDEO Iran-Portogallo | Mondiali 2018 | ecco il gol del vantaggio lusitano firmato da

Cristiano Ronaldo - Mondiali 2018/ VIDEO - Cr7 titolare contro l'Iran : Quaresma gli ruba la scena : Cristiano Ronaldo, Mondiali 2018: curioso siparietto per la stella del Portogallo, con i tifosi dell'Iran che hanno fatto chiasso sotto l'hotel in cui alloggiano i lusitani(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:52:00 GMT)

Diretta/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : prevale l'equilibrio : Diretta Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:21:00 GMT)

DIRETTA/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : Joao Mario manca lo specchio : DIRETTA Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Diretta/ Iran Portogallo Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : formazioni ufficiali! : Diretta Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:50:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO - MONDIALI 2018/ VIDEO - Cr7 titolare contro l'Iran : segnerà ancora? : CRISTIANO RONALDO, MONDIALI 2018: curioso siparietto per la stella del Portogallo, con i tifosi dell'Iran che hanno fatto chiasso sotto l'hotel in cui alloggiano i lusitani(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:41:00 GMT)

DIRETTA / Iran Portogallo streaming VIDEO e tv Mondiali 2018 : la curiosità - formazioni - quote e orario : DIRETTA Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:21:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO - MONDIALI 2018/ VIDEO - “sveglia” Iran e sfottò Marcelo : “Che ti hanno combinato in faccia?” : CRISTIANO RONALDO, MONDIALI 2018: curioso siparietto per la stella del Portogallo, con i tifosi dell'Iran che hanno fatto chiasso sotto l'hotel in cui alloggiano i lusitani(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:32:00 GMT)

Vuvuzela e urla - Cristiano Ronaldo disturbato dai supporter dell’Iran all’ora della nanna : la reazione del portoghese [VIDEO] : Cristiano Ronaldo disturbato dai tifosi dell’Iran all’ora della nanna, il calciatore del Portogallo pronto a disputare la sua terza partita ai Mondiali di Russia 2018 Cristiano Ronaldo questa sera sarà impegnato nel match valido per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Con il suo Portogallo CR7 affronterà la Nazionale iraniana, attualmente a 3 punti nel girone B. Una partita molto importante per decretare ...

Mondiali Russia - delirio Iran nella notte : la reazione di Cristiano Ronaldo è esilarante [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, continua il grande spettacolo, si avvicina infatti l’inizio dell’ultima giornata, le squadre giocano in contemporanea per decidere le qualificate agli ottavi di finale. Una sorpresa fino al momento è stata sicuramente l’Iran che si gioca l’incredibile qualificazione contro il Portogallo. Tifosi ‘rumorosi’ nelle ultime ore con l’intenzione di disturbare Cristiano Ronaldo e compagni, ...

Iran Portogallo/ Streaming VIDEO e diretta tv Mondiali 2018 : formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Iran Portogallo, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:16:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - Mondiali 2018/ VIDEO - i tifosi dell'Iran fanno chiasso sotto l'hotel : "devo dormire!" : Cristiano Ronaldo, Mondiali 2018: curioso siparietto per la stella del Portogallo, con i tifosi dell'Iran che hanno fatto chiasso sotto l'hotel in cui alloggiano i lusitani(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Lamborghini Urus - Il giro di pista al Vairanoring - VIDEO : Quando i collaudatori si accingono a scrivere i loro resoconti dei test in pista, raramente si lasciando andare ai superlativi, abituati come sono ai g laterali e alle botte sui cordoli. Ma con la Urus, oltre il tempo finale di 1'16"331, c'è un'espressione che salta subito allocchio: il termine impossibile riferito all'impianto frenante. La decelerazione è stata così elevata che ci è voluto un secondo controllo agli strumenti per essere ...

In rete girano sempre più VIDEO manipolati per creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno : Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso un video vecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della ...

In rete girano sempre più VIDEO manipolati per creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno : Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso un video vecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della ...