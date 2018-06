Video Giappone Senegal 2-2 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 | girone H

Video Highlights Giappone-Senegal 2-2 - Mondiali 2018 : pirotecnico pareggio - Mané e Inui regalano emozioni : pirotecnico pareggio tra Giappone e Senegal ai Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sono divise la posta in palio con uno spettacolare 2-2 caratterizzato dalle giocate di Mané e Inui. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della partita. CLICCA QUI PER GLI Highlights DI Giappone-Senegal Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Mondiali Russia 2018 – Keisuke Honda nella storia del Giappone : in gol in 3 edizioni del mondiale consecutive [Video] : Keisuke Honda entra nella storia del Giappone: grazie al gol segnato contro il Senegal, è il primo calciatore Giapponese a fare gol in 3 edizioni del mondiale Keisuke Honda, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato (non proprio eccellente) al Milan, è entrato nella storia del Giappone. Il numero 4 della formazione nipponica ha siglato il gol del pareggio contro il Senegal, una rete storica che lo ha fatto diventare il primo ...

Mondiali Russia 2018 – Il gol del Giappone vale un sorriso… reale : esulta anche la principessa Hisako Takamado [Video] : Il gol del pareggio del Giappone contro il Senegal fa esultare anche la principessa Hisako Takamado: le telecamere immortalano l’esultanza dopo il gol di Inui Dopo essere andato in svantaggio a causa del gol di Manè, il Giappone è riuscito a pareggiare la sfida contro il Senegal nei minuti finali del primo tempo. Il gran gol a giro di Takashi Inui ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi Giapponesi presenti in Russia, compresa la ...

Video/ Colombia Giappone (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo H) : Video Colombia Giappone (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per i Mondiali 2018. Vittoria a sorpresa per gli asiatici, espulso Carlos Sanchez(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 03:04:00 GMT)

Video Colombia-Giappone 1-2 - highlights Mondiali 2018 : Kagawa apre su rigore - Osako chiude i conti : Le sorprese non si fermano ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. Il Giappone è infatti riuscito nell’impresa di battere 2-1 la Colombia nella prima partita del Gruppo H. I nipponici vanno subito in vantaggio dopo 3’ con il rigore trasformato da Kagawa, per il fallo di Carlos Sanchez, che viene espulso e lascia i sudamericani in dieci uomini. Al 39’ Quintero su punizione pareggia i conti, ma nel finale i nipponici tornano avanti con la rete ...

