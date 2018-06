Vettel-Bottas | figuriamoci se Lauda non dice la sua!

F1 - Whiting chiude il caso Vettel-Bottas : il direttore di Gara spiega i motivi della sanzione comminata al tedesco : Il direttore di Gara ha spiegato i motivi che hanno spinto gli stewards a comminare la penalità di cinque secondi a Vettel dopo il contatto con Bottas Una giornata in chiaro scuro per la Ferrari, felice per il podio di Raikkonen ma delusa per il quinto posto di Vettel, che paga adesso 14 punti di distanza da Hamilton nella classifica piloti. Photo4 / LaPresse Sulla Gara del tedesco ha pesato l’incidente al via con Bottas, costato cinque ...

F1 - Hamilton non crede ai suoi occhi : il replay dell’incidente tra Bottas e Vettel fa infuriare Lewis [VIDEO] : Subito dopo la gara, Lewis Hamilton ha guardato l’incidente tra Hamilton e Bottas tradendo un’espressione alquanto sorpresa per la lieve penalità inflitta al tedesco “Un quinto posto come penalità per aver buttato fuori qualcuno in curva uno“, Lewis Hamilton esprime la sua rabbia a caldo per quanto accaduto tra Vettel e Bottas al via del Gp di Francia. Un contatto costato carissimo ad entrambi i piloti e causato da una ...

F1 - GP Francia - Vettel sull'incidente con Bottas : 'Colpa mia - la macchina andava bene' : Commento il GP, il quattro volte campione del mondo ha detto: " Credo di essere partito bene, forse anche troppo: mi sono ritrovato vicinissimo a Lewis di fronte a me, e quando ho provato a frenare ...

F1 - Bottas non le manda a dire a Vettel : “ho frenato tardi ma gli ho lasciato lo spazio per non colpirmi” : Il pilota finlandese ha parlato dell’incidente con Vettel avvenuto al via, spiegando il suo punto di vista sulla vicenda Il più arrabbiato della giornata non può che essere Valtteri Bottas, colpito da Vettel al via e costretto ad una gara di rimonta conclusa al settimo posto. Photo4 / LaPresse Un contatto, quello con il tedesco della Ferrari, che ha causato anche un danno al fondo della Mercedes del finlandese, che non è riuscito più a ...

F1 - Gp Francia; Vettel : ''Errore mio - chiedo scusa a Bottas'' : Non so se potevo vincere ma avevamo una buona macchina e potevamo andare sul podio' le parole del quattro volte campione del mondo dopo la gara. 'Avevo fatto una buona partenza, la migliore fra i ...

F1 - Hamilton si ‘focalizza’ sulla partenza di Vettel : “ha buttato fuori Bottas - ha fatto un errore” : Lewis Hamilton parla del Gp di Francia che l’ha visto protagonista sul primo gradino del podio, le impressioni del pilota della Mercedes Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...

F1 - Verstappen e l’incidente tra Bottas e Vettel : “entrambi stavano andando lunghi - secondo me…” : Il pilota australiano ha analizzato il contatto tra Bottas e Vettel, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Un incidente di gara, è questa l’analisi che Max Verstappen fa del contatto tra Bottas e Vettel in avvio. Una situazione fortunata per il driver olandese, riuscito a togliersi di mezzo la pressione di due avversari diretti per il podio e a navigare in tranquillità verso il piazzamento d’onore. Photo4 / ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “Ho sbagliato in partenza. Potevamo puntare al podio - la penalità è equa. Mi dispiace per Bottas” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha sbagliato in partenza tamponando Valtteri Bottas e ha compromesso la sua gara, riuscendo comunque a rimontare e a strappare punti preziosi in ottica classifica generale. Il quattro volte Campione del Mondo ha assistito alla vittoria di Lewis Hamilton che ora ha 14 punti di vantaggio. Queste le dichiarazioni che il pilota ...

F1 – Vettel fa mea culpa - Seb spiega l’errore della partenza : “ho rovinato la gara a me ed a Bottas” : Sebastian Vettel amareggiato dopo il Gp di Francia che lo ha visto giungere sul podio solo quinto, il tedesco della Ferrari perde con la vittoria di Hamilton la testa della classifica piloti Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ...

F1 - Wolff si preoccupa per… Vettel : “l’incidente con Bottas in avvio? Sebastian ha perso un bel po’ di punti” : Il team principal della Mercedes ha analizzato l’incidente tra Bottas e Vettel in avvio, preoccupandosi per… la classifica del tedesco Bene ma non benissimo la giornata della Mercedes in Francia, alla vittoria di Hamilton infatti fa da contraltare la difficile gara di Bottas. A discolpa del finlandese bisogna però calcolare l’incidente avvenuto al via con Vettel, costato ad entrambi molte posizioni e, in particolare al tedesco, ...

Hamilton ha vinto il FrenchGP dominando dal via dopo il pasticcione di Vettel con Bottas alla prima curva. Bel podio di Raikkonen nel ... : Un weekend da sogno, figlio di una Mercedes velocissima , con il nuovo Evo2 e non solo, e di una prestazione praticamente perfetta del rapper più veloce del mondo. Verstappen non lo ha praticamente ...

F1 - diretta del GP di Francia : incidente nel primo giro tra Bottas e Vettel. Rimonta del tedesco - poi nuovo pit stop : incidente nel primo giro del Gp di Francia, tornato a Le Castellet dopo 27 anni. Alla prima curva contatto tra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, con il tedesco lungo in frenata che centra il pilota della Mercedes. Ad approfittarne è Lewis Hamilton che resta davanti a tutti. Da quel momento il leader del Mondiale, penalizzato anche di 5 secondi, inizia a recuperare di posizione in posizione, mentre davanti il rivale inglese controlla. Al ...

