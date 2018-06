VERTICE UE Nessuna intesa sui migranti | anche la Germania si divide

VERTICE Ue - Salvini : ‘Noi pronti a dire no’ Macron : ‘In Italia nessuna crisi migratoria Centri chiusi nei Paesi di primo approdo’ : Il risultato delle trattative tra i Paesi dell’Ue sulla gestione dei flussi migratori, dal punto di vista dell’Italia, non è affatto scontato: al Vertice di Bruxelles l’Italia è pronta a dire di no. In un’intervista a Der Spiegel uscita oggi in Germania, il ministro dell’Interno Matteo Salvini manda un nuovo messaggio ad Angela Merkel e alle istituzioni comunitarie a poche ore dalla riunione nella quale dovranno essere quantomeno ...

Migranti - Salvini : “VERTICE Ue - noi pronti a dire di no”. Macron : “In Italia nessuna crisi migratoria - sbarchi calati dell’80%” : Il risultato delle trattative tra i Paesi dell’Ue sulla gestione dei flussi migratori, dal punto di vista dell’Italia, non è affatto scontato: al vertice di Bruxelles l’Italia è pronta a dire di no. In un’intervista a Der Spiegel uscita oggi in Germania, il ministro dell’Interno Matteo Salvini manda un nuovo messaggio ad Angela Merkel e alle istituzioni comunitarie a poche ore dalla riunione nella quale dovranno essere quantomeno ...

Migranti - Angela Merkel : "Dal VERTICE di domenica a Bruxelles nessuna soluzione" : Le reazioni "Finalmente vedo un'Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così presidente Giuseppe Conte!". Così su Twitter il vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, ...

Usa-Russia - Cremlino : ancora nessuna data per VERTICE presidenti - : Il portavoce Peskov: Non siamo pronti a indicare un giorno in cui sia stato fissato l'incontro. Il Cremlino non è ancora pronto a indicare date specifiche per un incontro tra il presidente russo ...

Governo Lega-M5s - VERTICE sulle nomine : il Pd non avrà nessuna poltrona - Maurizio Martina polverizzato : Il Pd resterà a bocca asciutta. Dopo quattro ore di vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio convocato per completare il risiko delle poltrone , 43 tra ...

Salvini in Europa a mani vuote : nessuna proposta italiana per riformare Dublino al VERTICE Ue di fine giugno : Un gran parlare sull'immigrazione, ma al Consiglio europeo di fine giugno l'Italia si presenterà a mani vuote. Il nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini non pianifica di presentare un'altra proposta di riforma del regolamento di Dublino, dopo la bocciatura di quella approdata ieri al vertice europeo di Lussemburgo. Dopo aver invocato, da tempo, la revisione di un regolamento ritenuto penalizzante per l'Italia da tutte le forze ...

VERTICE con Kim a rischio? Trump - “nessuna notifica da Corea del Nord”/ Errore Usa su Libia : Seul ‘ricuce” : Salta l’incontro Trump-Kim? La Corea del Nord: “Non siamo la Libia”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i Coreani non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:45:00 GMT)

Salvini-Di Maio - domani VERTICE a Milano. «Convergenza sul programma. Nessuna forzatura sul deficit» : Passi avanti per la nascita del governo M5S-Lega. Dopo l'intesa sul programma, dai migranti alla flat tax alla Fornero, resta da definire il nodo premiership. Lega e M5S frenano sull'ipotesi...