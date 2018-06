VARTA Safety Alarm Light | il portachiavi per farti sentire sempre sicuro

laragnatelanews

(Di lunedì 25 giugno 2018) Cittàpiù vuote, gente in vacanza e malintenzionatipiù pronti a colpire chi è più debole. Il rientro a casa, soprattutto in questi periodi in cui le grandi città si svuotano, può diventare un momento troppo allettante per ladri e malviventi e così entrare subito in casa può essere la via di fuga migliore per tutti. In questi giorni quindi evitiamo di rimanere fuori dal portone con la borsa aperta a cercare le chiavi per troppo tempo, fornendo così il modo per essere avvicinati e derubati sia fuori che dentro casa. Per sentirci maggiormente sicuri soprattutto per chi rientra in tarda serata c’è ildiche non è un semplice accessorio, ma uno specialedotato di un allarme di emergenza da 100 dB da attivare in caso di pericolo per attirare l’attenzione. Inoltre, sulla parte inferiore è posizionata una luce LED da 9 lm che raggiunge ...